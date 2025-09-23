Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

Witte rook op Het Kiel. Het nieuws moet nog officieel worden bevestigd, maar we kunnen ervan uitgaan dat de paarshemden een nieuwe eigenaar hebben.

Er was al langer een akkoord tussen de huidige Saoedische eigenaars (United World, nvdr.) en de Japanse investeringsgroep. Het waren de Vlaamse minderheidsaandeelhouders die aanvankelijk een stokje staken voor de overname.

Ook die lucht is inmiddels uitgeklaard. Meer zelfs: naar verluidt zijn zelfs de handtekeningen al gezet. Al is het wel nog wachten op officiële communicatie.

Wat betalen de nieuwe Japanse eigenaar voor Beerschot VA?

De Japanse investeerders betalen - het exacte bedrag verschilt van bron tot bron - twintig miljoen euro voor de overname van de aandelen van United World. Al kan dat bedrag nog oplopen.

In de overeenkomst zit een clausule vervat die enkele extra miljoenen voorziet indien De Mannekens dit seizoen promoveren naar de Jupiler Pro League. Vreemd? Helemaal niet. De Japanners hadden voorbije zomer immers geen inspraak in de transferpolitiek.

Hoe realistisch zijn die extra miljoenen?

Beerschot is het nieuwe seizoen gestart met elf op vijftien. De Mannekens kamperen op een derde plaats na SK Beveren en KV Kortrijk.