Einde van de soap? JPL-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen

Einde van de soap? JPL-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen
Na weken van getouwtrek lijkt er eindelijk een doorbraak te zijn in de overnamesoap rond Beerschot. Alle partijen - de Japanse investeringsgroep, United World en de Vlaamse minderheidsaandeelhouders - hebben hun meningsverschillen uitgeklaard.

Volgens GvA wordt de deal richting het einde van de werkweek officieel gemaakt. Enkel de handtekeningen ontbreken nog om het hoofdstuk met United World en prins Abdullah definitief af te sluiten.

De Japanse afgevaardigden keren morgen of overmorgen terug naar Antwerpen om alles in orde te brengen. Ook voorzitter Selahattin Baki wordt opnieuw in België verwacht om de overdracht mee te begeleiden.

Beerschot valt in handen van Japanse investeringsgroep

Opvallend: de Japanners waren eind augustus al aanwezig in de loges van het Kiel tijdens de wedstrijd tegen Lierse. Het signaal dat hun interesse meer dan serieus was.

Nu lijkt ook de timing symbolisch. Zaterdag speelt Beerschot tegen Francs Borains, een match die wel eens de laatste kan worden onder het bewind van United World.

De “Mannekes” staan zo op de rand van een nieuw tijdperk. Een officieel einde aan de soap lijkt eindelijk in zicht.

K Beerschot VA

