Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

RSC Anderlecht en KAA Gent speelden vanavond hun inhaalwedstrijd. Maar ook in de Challenger Pro League stonden enkele interessante affiches op het programma.

RSC Anderlecht kon vanavond eindelijk nog eens winnen. De Belgische recordkampioen had aan één doelpunt genoeg om de drie punten te pakken tegen KAA Gent.

Maar niet alleen in de Jupiler Pro League werd er vanavond gevoetbald. Ook een niveautje lager stonden er enkele wedstrijden op het programma.

23/09/2025 20:00 Francs Borains - Seraing 0-0 23/09/2025 20:00 Olympic Charleroi - RSCA Futures 0-2 23/09/2025 20:00 Jong Genk - K Beerschot VA 0-2

Beerschot VA ging op bezoek bij Jong KRC Genk. De Mannekens kwamen met 0-2 én drie punten naar huis.

De Mannekens springen op die manier (voor eventjes) over KV Kortrijk naar de tweede plaats in het klassement. Voor de volledigheid: SK Beveren blijft de leider met het maximum van de punten.

Dubbel feest in Brussel

Ook bij de andere paars-witten was het vanavond feest. Net als de fanion won ook RSCA Futures hun wedstrijd.

De jonkies van Anderlecht wonnen met 0-2 bij Olympic Charleroi. Royal Francs Borains en RFC Seraing hielden het dan weer op een scoreloos gelijkspel.