Wist Kompany dit al? 'Bayern München moet vrezen voor bliksemvertrek van Harry Kane'

Wist Kompany dit al? 'Bayern München moet vrezen voor bliksemvertrek van Harry Kane'
Foto: © photonews
Harry Kane is dé man van het seizoensbegin bij Bayern München. Maar Vincent Kompany moet nu plots vrezen voor een vertrek van zijn aanvalsleider.

Harry Kans is op dreef. De 32-jarige spits was al goed voor dertien doelpunten en drie assists in amper zeven wedstrijden. Zet  Vincent Kompany hem iedere week als eerste op het wedstrijdblad? Wellicht wel.

Kane heeft nog een contract tot medio 2027 bij Der Rekordmeister. Maar zou Kompany ook weten dat de 109-voudig Engels international héél snel kan vertrekken? 

Opmerkelijke clausule

BILD onthult een opmerkelijke clausule in het contract van Kane. De aanvaller kan Bayern München verlaten voor amper 65 miljoen euro. Enige voorwaarde: Kane moet zelf aangeven dat hij wil vertrekken. 

Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 75 miljoen euro. Bayern stortte in 2023 zelfs nog 95 miljoen euro op de bankrekening van Tottenham Hotspur om Kane naar Beieren te halen.

Duits doemscenario

In Duitsland vreest men al een doemscenario. Wat als Bayern de torenhoge ambities in de Champions League niet kan waarmaken? Dan kan een geïnteresseerde club Kane wel héél gemakkelijk komen halen…

