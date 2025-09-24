Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

Door de zege op dinsdag tegen Jong Genk pakt Beerschot twaalf op twaalf in de competitie. Het springt zelfs (even) over KV Kortrijk naar de tweede plaats. Arnold Vula was voor de tweede week op rij trefzeker.

Deze week wordt er een midweekspeeldag afgewerkt in de Challenger Pro League. Beerschot trok op dinsdagavond naar Geel om Jong Genk te bekampen. Dat deed het met vertrouwen na drie opeenvolgende zeges.

En ook tegen Jong Genk werd de overwinning gepakt. De troepen van Mo Messoudi wonnen met 0-2. Arnold Vula en Lukas Van Eenoo zorgden voor de doelpunten. "We maken het de trainer niet gemakkelijk", vertelt die laatste bij Het Laatste Nieuws.

Spitsenprobleem opgelost?

Voor Vula was het de tweede wedstrijd waarin hij wist te scoren. Toegegeven, het was zeker niet de moeilijkste goal (een passje van Dagba werd van dichtbij binnengeduwd). Maar toch, er zijn de voorbije jaren al spitsen gepasseerd die zo'n kans durfden te verprutsen.

De eerste weken van het seizoen was de spits nog niet speelgerechtigd door administratieve problemen. Maar nu dat wel het geval is, lijkt Beerschot veel plezier te gaan beleven aan de 26-jarige Vula. Voor Ayouba Kosiah, die de eerste speeldagen nog titularis was, is dat natuurlijk minder nieuws.

Komend weekend ontvangt Beerschot het Lokeren van Stijn Vreven, voormalige coach van de Ratten. Daarna is het uitkijken naar de clash met SK Beveren op 17 oktober. Leider Beveren heeft nog steeds het maximum van de punten en incasseerde nog geen enkel doelpunt.