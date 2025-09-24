Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Door de zege op dinsdag tegen Jong Genk pakt Beerschot twaalf op twaalf in de competitie. Het springt zelfs (even) over KV Kortrijk naar de tweede plaats. Arnold Vula was voor de tweede week op rij trefzeker.

Deze week wordt er een midweekspeeldag afgewerkt in de Challenger Pro League. Beerschot trok op dinsdagavond naar Geel om Jong Genk te bekampen. Dat deed het met vertrouwen na drie opeenvolgende zeges.

En ook tegen Jong Genk werd de overwinning gepakt. De troepen van Mo Messoudi wonnen met 0-2. Arnold Vula en Lukas Van Eenoo zorgden voor de doelpunten. "We maken het de trainer niet gemakkelijk", vertelt die laatste bij Het Laatste Nieuws.

Spitsenprobleem opgelost?

Voor Vula was het de tweede wedstrijd waarin hij wist te scoren. Toegegeven, het was zeker niet de moeilijkste goal (een passje van Dagba werd van dichtbij binnengeduwd). Maar toch, er zijn de voorbije jaren al spitsen gepasseerd die zo'n kans durfden te verprutsen.

De eerste weken van het seizoen was de spits nog niet speelgerechtigd door administratieve problemen. Maar nu dat wel het geval is, lijkt Beerschot veel plezier te gaan beleven aan de 26-jarige Vula. Voor Ayouba Kosiah, die de eerste speeldagen nog titularis was, is dat natuurlijk minder nieuws.

Komend weekend ontvangt Beerschot het Lokeren van Stijn Vreven, voormalige coach van de Ratten. Daarna is het uitkijken naar de clash met SK Beveren op 17 oktober. Leider Beveren heeft nog steeds het maximum van de punten en incasseerde nog geen enkel doelpunt.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA
Jong Genk
Arnold Vula Lamb Luth

Meer nieuws

Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

16:00
Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

15:30
3
Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

15:00
🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

14:20
Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

14:00
FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

13:30
4
🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

13:00
Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

12:40
1
Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

12:20
Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

12:00
Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

11:40
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

10:31
Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

11:20
Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

11:00
1
Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem" Reactie

Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem"

10:15
1
Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur

Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur

10:31
1
Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

10:00
1
LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

09:45
Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

09:30
Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

09:01
4
Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" Reactie

Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!"

08:10
19
Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

08:41
Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

22:45
Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

08:22
3
Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

08:00
4
Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

07:40
1
Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

20:00
12
Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

07:20
3
Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

07:00
1
Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

06:30
1
Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van" Reactie

Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van"

06:00
1
Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien" Reactie

Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien"

23:15
6
KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." Reactie

KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..."

05:30
1
Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

23:00
Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

22:23
Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk Analyse

Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk

22:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 7
Francs Borains Francs Borains 0-0 Seraing Seraing
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-2 RSCA Futures RSCA Futures
Jong Genk Jong Genk 0-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 20:00 Lommel SK Lommel SK
Luik FC Luik FC 20:00 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 20:00 Eupen Eupen
KAA Gent KAA Gent 25/09 Lierse SK Lierse SK

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem" Suske 1988 Suske 1988 over Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot Suske 1988 Suske 1988 over Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij André Coenen André Coenen over Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard? FCB vo altijd FCB vo altijd over Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Opvallend avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij bekende club Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - KAA Gent: 1-0 SmurF SmurF over Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken" Deinge Deinge over FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved