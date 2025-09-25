🎥 Leandro Trossard doet de monden openvallen

Foto: © photonews
Deze woensdag reisde Arsenal naar het Vale Park om Port Vale te confronteren, een club uit de Engelse derde divisie, in de 3e ronde van de EFL Cup. Leandro Trossard heeft een doelpunt gescoord.

De Rode Duivel speelde echter heel weinig in deze wedstrijd. Hij kwam in de 81e minuut het veld op als invaller voor Gabriel Martinelli. Vier minuten later maakte hij het tweede doelpunt voor zijn team.

Na een lange bal van William Saliba controleert de Belgische vleugelspeler en schiet vanaf de rand van het strafschopgebied. Zijn schot eindigt aan de linkerkant van het doel verdedigd door Joe Gauci. De voorsprong is gevestigd.

De score zou daarna onveranderd blijven. Het eerste doelpunt van de wedstrijd was gescoord door Eberechi Eze in de 8e minuut. Dit was tevens zijn eerste doelpunt in zijn nieuwe kleuren.

Arsenal in de 1/8e finales net als vele andere Premier League-clubs

De Gunners gaan dus door naar de achtste finales van de competitie, net als Manchester City, Newcastle en Tottenham die ook hun werk deze woensdagavond hebben gedaan. Op dinsdag hadden Liverpool, Chelsea, Brighton, Fulham en Wolverhampton al hun ticket bevestigd.

Voor Arsenal staat de volgende wedstrijd gepland voor aanstaande zondag om 17:30 uur. De Londense club reist af naar Newcastle. In de Premier League staat het Engelse team momenteel op de tweede plaats met 10 punten uit vijf wedstrijden.

