Beerschot-middenvelder Van Eenoo verrast door zwakke start van tegenstander

Beerschot-middenvelder Van Eenoo verrast door zwakke start van tegenstander
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot ontvangt zaterdag Lokeren op het Kiel. Met 17 punten draaien de Ratten bovenin mee, maar coach Messoudi en Lukas Van Eenoo waarschuwen om Lokeren niet te onderschatten.

Beerschot neemt het zaterdag op tegen Lokeren. De Kielse Ratten staan met 17 punten op de derde plaats terwijl Lokeren pas 15e staat met vier punten.

Dat zij hun seizoensstart zo gemist hebben vindt Lukas Van Eenoo verrassend. "Lokeren is een ploeg die in het klassement toch wat onder hun waarde staat als je zag hoe ze vorig seizoen presteerden onder Vreven."

Beerschot is goed voorbereid op de komst van Lokeren

"Ik vind het toch verrassend dat het nu wat minder loopt bij hen, maar het blijft een elftal met voldoende kwaliteit om het ons moeilijk te maken zaterdag", zegt hij bij Gazet van Antwerpen. "Zo is het aan ons om weer scherp voor de dag te komen zaterdag en hopelijk loopt het Kiel wederom vol."

Trainer Mo Messoudi deelt die mening. Hij wil vooral de top twee op de hielen blijven zitten. "Vorig seizoen deden ze het gewoon goed onder Stijn Vreven en we kennen hun elftal. Ik heb de wedstrijd tegen Beveren gezien waar ze het moeilijk hadden."

"In hun competitiewedstrijden daarvoor hebben ze veel te weinig resultaat gekregen voor het geleverde spel. Het is een verraderlijke ploeg met de nodige kwaliteiten en we gaan hen zeker en vast niet onderschatten", besluit Messoudi.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg K Beerschot VA - KSC Lokeren live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (27/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA
KSC Lokeren
Lukas Van Eenoo

Meer nieuws

LIVE: Leuven pompt, maar komt niet meer aan kansen Live

LIVE: Leuven pompt, maar komt niet meer aan kansen

22:22
Jong Genk geeft spelers van Fink niet goede voorbeeld: Stijn Stijnen staat te pronken in top 5 na afstraffing

Jong Genk geeft spelers van Fink niet goede voorbeeld: Stijn Stijnen staat te pronken in top 5 na afstraffing

22:00
Rein Van Helden legt uit hoe STVV van KRC Genk kan winnen dit weekend

Rein Van Helden legt uit hoe STVV van KRC Genk kan winnen dit weekend

21:50
KRC Genk-voorzitter spreekt klare taal over gemiste kansen Oh en de suggestie dat Fink de kleedkamer kwijt is

KRC Genk-voorzitter spreekt klare taal over gemiste kansen Oh en de suggestie dat Fink de kleedkamer kwijt is

21:40
Slecht nieuws voor Charleroi en Rik De Mil met oog op wedstrijd tegen KV Mechelen

Slecht nieuws voor Charleroi en Rik De Mil met oog op wedstrijd tegen KV Mechelen

21:30
Trainer Fred Vanderbiest nuanceert de vraagtekens bij spitsenduo KV Mechelen en verdedigt Benito Raman Interview

Trainer Fred Vanderbiest nuanceert de vraagtekens bij spitsenduo KV Mechelen en verdedigt Benito Raman

21:20
Leko verwacht moeilijkere match voor Gent dan in Anderlecht: "Voetbal spelen doe je op dinsdag en woensdag"

Leko verwacht moeilijkere match voor Gent dan in Anderlecht: "Voetbal spelen doe je op dinsdag en woensdag"

21:01
Gaat Standard-spits van nationaliteit veranderen om toch maar naar het WK van 2026 te kunnen?

Gaat Standard-spits van nationaliteit veranderen om toch maar naar het WK van 2026 te kunnen?

20:40
Derbykoorts in Sint-Truiden: Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

Derbykoorts in Sint-Truiden: Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

20:30
Voor Cercle - Gent vindt al hartverwarmend moment plaats en dit heeft met dochter Miguel Van Damme te maken

Voor Cercle - Gent vindt al hartverwarmend moment plaats en dit heeft met dochter Miguel Van Damme te maken

20:21
Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

19:50
3
Hannes Van der Bruggen hoopt dat Cercle Brugge deze transfer doet: "Ik zou het met de ogen toe doen"

Hannes Van der Bruggen hoopt dat Cercle Brugge deze transfer doet: "Ik zou het met de ogen toe doen"

19:45
Genk geniet nog na van onwaarschijnlijke 'save van het jaar': Bryan Heynen krijgt zelfs van doelman compliment

Genk geniet nog na van onwaarschijnlijke 'save van het jaar': Bryan Heynen krijgt zelfs van doelman compliment

19:40
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest rakelt niet zomaar herinnering op aan eerste duel na ontslag van Besik Hasi Interview

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest rakelt niet zomaar herinnering op aan eerste duel na ontslag van Besik Hasi

19:20
Charleroi-aanwinst opgelucht dat Standard hem niet binnenhaalde: "Blij dat het niet is doorgegaan"

Charleroi-aanwinst opgelucht dat Standard hem niet binnenhaalde: "Blij dat het niet is doorgegaan"

19:00
Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken

Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken

18:20
5
📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit

📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit

18:00
1
Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

17:40
FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen

FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen

17:20
10
Dit heeft Standard-coach Euvrard te zeggen voor eerste grote match tegen Club Brugge Interview

Dit heeft Standard-coach Euvrard te zeggen voor eerste grote match tegen Club Brugge

17:00
Antwerp-coach Stef Wils komt met bijzonder slecht nieuws over Dennis Praet

Antwerp-coach Stef Wils komt met bijzonder slecht nieuws over Dennis Praet

16:00
5
Hyeon-Gyu Oh beleefde opmerkelijke avond tegen Rangers: "Ik kon wel wenen"

Hyeon-Gyu Oh beleefde opmerkelijke avond tegen Rangers: "Ik kon wel wenen"

16:30
Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn Analyse

Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn

15:15
5
Rik De Mil onthult wat er gebeurde na zijn ontslag bij Westerlo: "Het is een uitzonderlijk verhaal"

Rik De Mil onthult wat er gebeurde na zijn ontslag bij Westerlo: "Het is een uitzonderlijk verhaal"

15:30
Charles De Ketelaere kent zijn verdict: speelt hij tegen Club en is hij klaar voor de Rode Duivels?

Charles De Ketelaere kent zijn verdict: speelt hij tegen Club en is hij klaar voor de Rode Duivels?

15:00
Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost neemt ingrijpende beslissing na hartproblemen

Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost neemt ingrijpende beslissing na hartproblemen

14:20
LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht

LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht

13:46
Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

14:00
1
Money-time voor de Rode Duivels: dit is wanneer Rudi Garcia zijn volgende selectie zal onthullen

Money-time voor de Rode Duivels: dit is wanneer Rudi Garcia zijn volgende selectie zal onthullen

13:30
Speler uit Challenger Pro League haalt héél zwaar uit naar zijn club: "Profvoetbal onwaardig"

Speler uit Challenger Pro League haalt héél zwaar uit naar zijn club: "Profvoetbal onwaardig"

12:20
Twee keer goed nieuws voor Hasi: Anderlecht maakt selectie bekend voor clash met OHL en Hubert

Twee keer goed nieuws voor Hasi: Anderlecht maakt selectie bekend voor clash met OHL en Hubert

13:00
Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk

Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk

12:41
1
Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

12:00
1
Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

11:30
UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

11:00
12
Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

10:30
9

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 8
Jong Genk Jong Genk 1-4 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 27/09 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KV Kortrijk KV Kortrijk 27/09 Eupen Eupen
SK Beveren SK Beveren 27/09 Seraing Seraing
K Beerschot VA K Beerschot VA 27/09 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 28/09 Luik FC Luik FC
KAA Gent KAA Gent 28/09 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lierse SK Lierse SK 28/09 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

willy de maeyer willy de maeyer over OH Leuven - Anderlecht: 0-1 Bork Bork over Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn LordJozef LordJozef over FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen Jeroentanesy Jeroentanesy over FCV Dender EH - La Louvière: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Charleroi - KV Mechelen: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Cercle Brugge - KAA Gent: - Jeroentanesy Jeroentanesy over STVV - KRC Genk: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Union SG - Westerlo: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Standard - Club Brugge: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Zulte Waregem - Antwerp: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved