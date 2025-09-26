Beerschot-middenvelder Van Eenoo verrast door zwakke start van tegenstander

Beerschot ontvangt zaterdag Lokeren op het Kiel. Met 17 punten draaien de Ratten bovenin mee, maar coach Messoudi en Lukas Van Eenoo waarschuwen om Lokeren niet te onderschatten.

Beerschot neemt het zaterdag op tegen Lokeren. De Kielse Ratten staan met 17 punten op de derde plaats terwijl Lokeren pas 15e staat met vier punten.

Dat zij hun seizoensstart zo gemist hebben vindt Lukas Van Eenoo verrassend. "Lokeren is een ploeg die in het klassement toch wat onder hun waarde staat als je zag hoe ze vorig seizoen presteerden onder Vreven."

Beerschot is goed voorbereid op de komst van Lokeren

"Ik vind het toch verrassend dat het nu wat minder loopt bij hen, maar het blijft een elftal met voldoende kwaliteit om het ons moeilijk te maken zaterdag", zegt hij bij Gazet van Antwerpen. "Zo is het aan ons om weer scherp voor de dag te komen zaterdag en hopelijk loopt het Kiel wederom vol."

Trainer Mo Messoudi deelt die mening. Hij wil vooral de top twee op de hielen blijven zitten. "Vorig seizoen deden ze het gewoon goed onder Stijn Vreven en we kennen hun elftal. Ik heb de wedstrijd tegen Beveren gezien waar ze het moeilijk hadden."

"In hun competitiewedstrijden daarvoor hebben ze veel te weinig resultaat gekregen voor het geleverde spel. Het is een verraderlijke ploeg met de nodige kwaliteiten en we gaan hen zeker en vast niet onderschatten", besluit Messoudi.