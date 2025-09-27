Belgen bij Stade de Reims vroeg naar de kant: opvallende keuze van Karel Geraerts

Belgen bij Stade de Reims vroeg naar de kant: opvallende keuze van Karel Geraerts
Vincent Kompany was niet de enige Belgische coach in het buitenland die vrijdagavond met zijn team speelde: ook het Stade de Reims van Karel Geraerts had een wedstrijd op het programma.

Théo Léoni, Norman Bassette en hun teamgenoten stonden tegenover Nancy op de 8e speeldag van de Ligue 2. Ze wonnen uiteindelijk met 0-1 dankzij een doelpunt van Amine Salama in de 48e minuut.

Dit is een belangrijke overwinning voor de Franse club die nu op de vierde plaats in het klassement staat in afwachting van alle wedstrijden van de achtste speeldag. De balans in de Franse voetbalcompetitie is als volgt voor het pas gedegradeerde team: vier overwinningen, twee gelijke spelen en twee nederlagen.

Stade de Reims heeft momenteel 14 punten. De eerste, Troyes, heeft 19 punten met hetzelfde aantal gespeelde wedstrijden. AS Saint-Étienne van Lucas Stasin heeft 17 punten met één wedstrijd minder, en kan dus eerste worden bij een overwinning tegen Guingamp vanavond.

45 minuten voor Théo Léoni en Norman Bassette

Théo Léoni en Norman Bassette werden beiden bij de rust gewisseld. De twee Belgen, aangekomen deze zomer, beginnen langzaam te wennen. Dinsdag tegen Clermont Foot gaf de voormalige Anderlecht-speler een assist aan de Rode Duivel.

De volgende uitdaging wacht hen volgende zaterdag. Stade de Reims ontvangt Grenoble in het Stade Auguste-Delaune II in de vroege namiddag (14u00).

