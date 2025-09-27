Goed nieuws voor tweedeklasser Lommel: Vaste waarde tekent nieuw contract

In de Challenger Pro League probeert Lommel dit weekend een nieuwe zege te behalen. Dan moet het wel voorbij RFC Liège, dat ook aan een prima seizoen bezig is. Lommel heeft voorafgaand aan die wedstrijd alvast positief nieuws te melden.

De Challenger Pro League blijft boeien en ook komend weekend staan er weer een aantal interessante partijen op het programma. Zo is er op zondag Lommel SK tegen RFC Liège, een duel tussen de nummers vier en zeven uit het klassement.

Lommel heeft voor eigen publiek wat recht te zetten. Vorig weekend ging het jammerlijk de boot in tegen Jong Genk met 1-2. In de midweek wist het wel te winnen van een ander beloftenelftal: Club NXT werd met 0-2 verslagen.

Tegen Luik zoekt het opnieuw een driepunter om zo wat steviger in de top zes te staan. De bezoekers staan net buiten die felbegeerde top zes op vier punten van Lommel, dat vierde staat. Het is duidelijk drummen bovenaan.

Oware tekent bij

In aanloop naar de wedstrijd van zondag heeft Lommel ook gecommuniceerd over Henry Oware. De Ghanese verdediger heeft zijn contract bij de tweedeklasser verlengd en zal tot 2028 het shirt van Lommel dragen. Dat valt te lezen op de clubwebsite.

Oware is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van Lee Johnson. Tegen Club NXT zat hij voor het eerst op de bank dit seizoen. Een twintigtal minuten voor tijd kwam hij de licht geblesseerde Seigers vervangen. Of hij tegen Luik opnieuw aan de aftrap verschijnt, weten we morgen.