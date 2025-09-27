Stijn Stijnen ziet Patro uithalen tegen Jong Genk: "Daarmee hebben we ze pijn gedaan"

Patro Eisden Maasmechelen won op vrijdagavond ruim tegen Jong Genk. Na de uitsluiting van Elie Mbavu walsten de Koempels over het beloftenelftal van Racing Genk. Coach Stijn Stijnen was uiteraard tevreden met de winst.

Het was toch even schrikken bij de start van de partij. Al in de tweede minuut was Patro Eisden Maasmechelen op achtervolgen aangewezen na een snel doelpunt van Jong Genk.

Maar er werd snel orde op zaken gesteld. En na de gelijkmaker van Rousseau ging het voor Jong Genk van kwaad naar erger. Elie Mbavu pakte rood, Rousseau scoorde vanop de stip. En Patro was niet van plan zich in te houden tegen een mannetje minder.



Lees ook... Jong Genk geeft spelers van Fink niet goede voorbeeld: Stijn Stijnen staat te pronken in top 5 na afstraffing

Nog voor de rust stond het 1-4. Dat was uiteindelijk ook de eindstand. Patro-coach Stijn Stijnen was zeer tevreden met het resultaat: "Als je start met een 1-0 achterstand en je gaat rusten met een 1-4 voorsprong, mag je spreken van een sterke prestatie", kaart hij na op de clubkanalen.

"Onze kantwissels hebben hun pijn gedaan, dat deden we heel goed in de eerste helft. In de tweede helft was het vooral zaak om geen onnodige dingen over ons heen te laten komen, en dat hebben we correct gedaan", gaat Stijnen verder.

Door de zege klimt Patro naar de vijfde plaats. Vandaag staan er opnieuw vier wedstrijden op het programma in de Challenger Pro League, met onder meer Beerschot - Lokeren en KV Kortrijk - KAS Eupen