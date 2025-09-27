Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten

Nog negen maanden voor de aftrap van het WK voetbal heerst er onzekerheid in enkele Amerikaanse gaststeden. President Donald Trump liet namelijk verstaan dat er mogelijk geen matchen gespeeld zullen worden in steden die volgens hem 'niet veilig' genoeg zijn.

Het wereldkampioenschap van komende zomer wordt georganiseerd in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. In de elf Amerikaanse speelsteden lopen de voorbereidingen volop, onder meer in Seattle en San Francisco.

Net die twee steden liggen al langer overhoop met de federale regering door hun verzet tegen Trumps immigratiebeleid. Beide steden zouden elk zes wedstrijden ontvangen.

Toch dreigt daar verandering in te komen. “De steden worden bestuurd door radicaal-linkse gekken", sneerde Trump tijdens een persconferentie. “Ze weten niet wat ze doen. We gaan ervoor zorgen dat het daar veilig is. En als ik denk dat het niet veilig is, dan trekken we naar een andere stad. Maar ik hoop dat dat niet nodig zal zijn.”

Seattle en San Francisco verzetten zich tegen Trumps immigratiebeleid

Formeel gezien kan de Amerikaanse president echter geen WK-duels uit een gaststad weghalen. De organisatie van het toernooi ligt volledig in handen van de FIFA, die bindende contracten afsloot met de betrokken steden.

Trump heeft wel nauwe contacten met FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die hij omschrijft als een “goede vriend”. Daarmee kan hij extra druk zetten, al kan ook de FIFA volgens de regels geen afspraken met gaststeden zomaar verbreken.

Het blijft dus voorlopig koffiedik kijken of de dreigementen van Trump louter politiek spel zijn, of dat er daadwerkelijk verschuivingen in het WK-schema zullen volgen. Voor de lokale besturen in Seattle en San Francisco hangt er in elk geval veel af van de komende maanden.