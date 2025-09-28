Beveren blijft doorstomen met achtste zege op rij: "Onze slechtste match tot nu toe"

Met een achtste zege op rij blijft SK Beveren doorstomen in de Challenger Pro League. Ook Seraing ging voor de bijl, al was het zeker geen makkelijke zege voor het team van Marink Reedijk

Net als Beerschot en KV Kortrijk moest ook SK Beveren vol aan de bak op zaterdag. De Oost-Vlamingen ontvingen Seraing, in wat normaal gezien een haalbare kaart moest worden voor de leider in de Challenger Pro League.

Maar de partij verliep een stuk moeizamer dan verwacht. Uiteindelijk wist Beveren met 2-1 te winnen dankzij twee goals van Lennart Mertens, die naast Rousseau (Patro Eisden Maasmechelen) en Ambrose (Kortrijk) komt aan de kop van het topschuttersklassement.

Achteraf waren ze bij Beveren tevreden met de winst. Toch was de prestatie niet helemaal om over naar huis te schrijven: "Het was onze minste prestatie tot nu toe, maar het draait om winnen", klonk het achteraf bij Het Nieuwsblad.

Doordat ook Kortrijk en Beerschot wisten te winnen, respectievelijk tegen KAS Eupen en Lokeren, zijn er geen verschuivingen gebeurd in de top drie van het klassement in de Challenger Pro League.

Op zondag kijken Lommel en Luik elkaar in de ogen. De winnaar doet een uitstekende zaak in de strijd om de top zes. Verder is het ook uitkijken naar wat Jong Gent kan tegen RWDM Brussels. Lierse sluit de speeldag af met een thuiswedstrijd tegen Olympic Charleroi