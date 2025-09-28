Tom Reyners na nieuwe thuisnederlaag Lommel: "Zelfde verhaal als tegen Jong Genk"

Tom Reyners na nieuwe thuisnederlaag Lommel: "Zelfde verhaal als tegen Jong Genk"


Op zondag heeft Lommel een tweede thuisnederlaag op rij geleden. In eigen huis ging het met het kleinste verschil de boot in tegen RFC Liège. Achteraf was middenvelder Tom Reyners zeer ontgoocheld.

Nadat de nummers één, twee en drie van het Challenger Pro League-klassement op zaterdag al in actie kwamen, moest Lommel als nummer vier op zondag aan de bak. Het ontving in het eigen Soevereinstadion RFC Liège.

Hoewel Lommel het overwicht en de meeste kansen had, verloor het met 0-1 na een rake kopbal van Diouf. Het is voor de spits van de Luikenaars al zijn vijfde doelpunt van de campagne, waarmee hij gedeeld topschutter is.

Na de wedstrijd was Lommel-middenvelder Tom Reyners zichtbaar gefrustreerd voor de microfoon van DAZN: "Ik ben heel ontgoocheld. We geven nagenoeg niets weg buiten het doelpunt. Het is hetzelfde verhaal als tegen Jong Genk. We hebben genoeg kansen, maar je moet ze afmaken."

Penalty?

Reyners vond ook dat Lommel een strafschop verdiende na een vermeende fout van N'Jo op hem: "Ik denk dat we een penalty moeten krijgen na een zuivere fout op mij. Maar daar zit het voor ons niet mee. In de tweede helft begonnen we stilaan ons geloof te verliezen en vallen we stil."

Nog in de Challenger Pro League wist RWDM Brussels opnieuw aan te knopen met een zege. Het won met 0-2 op het veld van Jong Gent en springt zo over de Oost-Vlamingen naar de achtste plek in het klassement.

Tom Reyners

2e klasse

 Speeldag 8
Jong Genk Jong Genk 1-4 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 Eupen Eupen
SK Beveren SK Beveren 2-1 Seraing Seraing
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 0-1 Luik FC Luik FC
KAA Gent KAA Gent 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lierse SK Lierse SK 0-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

