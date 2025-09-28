Vijfde competitiezege op rij voor Beerschot, bij Lokeren zijn ze misnoegd: "We zijn bestolen"

Beerschot kan haast niet stoppen met winnen. Tegen Lokeren werd de vijfde zege op rij behaald. Toch ging het behoorlijk moeizaam, want pas in het slot kon Beerschot afstand nemen van de tegenstander.

Nu de overname officieel is, kunnen ze bij Beerschot meer dan ooit de volledige focus op het sportieve leggen. De voorbije weken liep alles al bijzonder goed, Lokeren moest het volgende slachtoffer worden.

Maar een hoogstaande wedstrijd kregen we niet te zien. In het slot kreeg Beerschot een discutabele strafschop, die werd omgezet door Lukas Van Eenoo. En zo pakken de Mannekes hun vijfde zege op rij.

Trainer Mo Messoudi was achteraf tevreden, maar zag ook werkpunten: “We zijn te traag in onze balcirculatie. Maar ik ben wel tevreden met de prestatie en de inzet van iedereen, ook van de invallers”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Bij Lokeren blijven ze achter met 4 op 24. Zij voelen zich bekocht na een prestatie waarin ze wel wisten te bekoren. “We zijn bestolen na een geweldige prestatie”, hekelt T2 Simon Vermeiren bij Het Laatste Nieuws de strafschop die Beerschot kreeg.

Hoe dan ook blijven de Oost-Vlamingen hangen op een vijftiende plaats. Beerschot houdt zicht op het duo Beveren-Kortrijk en kan volgende week languit in de zetel kijken naar de topper tussen de nummers één en twee in het klassement.