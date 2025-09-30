🎥 Alderweireld en Mannaert beoordelen de fouten van Cisse Sandra en Nordin Jackers

Club Brugge leed in de Champions League een nederlaag tegen Atalanta die volgens analisten Toby Alderweireld en Vincent Mannaert vermeden had kunnen worden. De fouten van Cisse Sandra en Nordin Jackers speelden daarin een bepalende rol.

Controle in de eerste helft, fouten in de tweede

Tijdens de eerste zestig minuten van de wedstrijd tegen Atalanta had Club Brugge volgens Toby Alderweireld de situatie onder controle, zo klonk het bij VTM.

De balans kantelde echter na rust. Alderweireld stelde vast dat Club Brugge in de tweede helft onvoldoende bracht, waardoor Atalanta gevaarlijker werd.



Vincent Mannaert wees op een cruciaal moment dat de wedstrijd deed kantelen. “Het begint allemaal met een foute pass van Cisse Sandra”, reageert hij. Volgens Mannaert had Sandra het in de eerste helft goed gedaan, maar bracht zijn fout Club Brugge in de problemen. “Jammer, want hij deed het meer dan prima in de eerste helft”, zei Mannaert.

Zure nederlaag

De fout van Sandra leidde tot een fase waarin Club Brugge onder druk kwam te staan. Uiteindelijk volgde een strafschop voor Atalanta. Toby Alderweireld gaf hierover aan dat de rol van de VAR beperkt zou zijn geweest indien de scheidsrechter niet had gefloten. “Als de scheidsrechter niét fluit, gaat de VAR volgens mij ook niet ingrijpen”, klonk het.

De nederlaag werd door beide analisten als onnodig bestempeld. Alderweireld vatte het samen als heel zuur en benadrukte dat Club Brugge zichzelf in de voet had geschoten. “Maar het blijft jammer en ook onnodig”, voegde hij toe.