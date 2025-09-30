Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

Patrick Goots analyseerde in Gazet van Antwerpen de stand van zaken in de Challenger Pro League. Volgens hem is de strijd om promotie naar de Jupiler Pro League in volle gang, met drie uitgesproken kandidaten die zich onderscheiden van de rest.

SK Beveren blijft voorlopig foutloos met een maximale score van 24 op 24. KV Kortrijk volgt op korte afstand met 22 punten uit acht wedstrijden. Ook Beerschot heeft zich met een reeks van vijf opeenvolgende zeges in de debatten gemengd.

Drie kandidaten

“Ik denk dat die drie zullen strijden voor de twee rechtstreekse promotietickets”, aldus Goots in de krant. Andere ploegen lijken volgens hem al terrein te hebben verloren. “Lommel en Patro Eisden hinken al achterop en mogen niets meer laten liggen”, stelde hij.

De overige teams in de reeks, waaronder Lierse en de belofteploegen, vertonen volgens Goots te weinig regelmaat. Hij noemt geen specifieke uitslagen, maar wijst op het gebrek aan consistentie bij deze formaties.

Beerschot verrast met sterke reeks

Beerschot wist zich recent te onderscheiden met een reeks van vijf opeenvolgende overwinningen. Goots toont zich onder de indruk van deze prestatie. “En daarom zeg ik chapeau voor Beerschot”, verklaarde hij.

De overname door Japanse investeerders zorgde volgens Goots voor een positieve sfeer op het Kiel. “Zowel sportief als extra-sportief – met de overname van de Japanners, weerklinken weer positieve geluiden op het Kiel”, stelde hij.

Goots hoopt dat Beerschot zijn vorm weet vast te houden. “Hopelijk blijft dat duren en maakt Beerschot over enkele maanden nog steeds een grote kans op een terugkeer naar 1A”, gaf hij aan.