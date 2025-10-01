Ajax van de mat gespeeld, maar het enige lichtpuntje was wel een Belg

Ajax leed dinsdagavond een zware 4-0 nederlaag bij Olympique Marseille, maar één speler sprong eruit op een bijzonder moeilijke avond: Jorthy Mokio. De zeventienjarige Belg mocht halverwege de eerste helft invallen voor de geblesseerde Youri Regeer en maakte meteen indruk.

Trainer John Heitinga was na afloop lovend over Mokio. “Hij viel goed in. Het is niet makkelijk om op dit niveau met zoveel intensiteit te spelen, zeker als je invaller bent. Jorthy hield zich goed staande en kon een aantal keren het spel goed verdelen", aldus Heitinga.

Ook andere jonge spelers lieten zien dat ze kunnen meevoetballen, zoals Lucas Rosa. Maar Mokio was volgens de coach een opvallend lichtpunt in een wedstrijd die Ajax volledig naar de achtergrond zag verdwijnen. Zijn rust en inzicht op het veld spraken Heitinga bijzonder aan.



Heitinga niet ongerust over zijn positie

Ondanks de zware nederlaag voelt Heitinga zich niet onzeker over zijn eigen positie als coach. Hij benadrukte dat dit Ajax nog altijd een team in opbouw is. “De spelers zijn kapotgegaan, maar ze bleven met lef voetballen. Het kost tijd, maar ik weet dat we het op de rit krijgen,” stelde hij.

Dat zelfs routiniers als Steven Berghuis en Davy Klaassen door het ijs zakten, deed volgens Heitinga niets af aan de prestaties van Mokio.

“In het voetbal kun je een fout maken, dat gebeurt op dit niveau hard, maar jonge spelers zoals Mokio laten zien dat ze het aankunnen", zei hij.