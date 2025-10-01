Georges Leekens onder de indruk van JPL-coach: "Het was een heel goede keuze om hem te houden"

KV Mechelen kende een droomstart en staat na negen speeldagen derde, iets wat al 34 jaar geleden is. Ex-trainer Georges Leekens prijst coach Fred Vanderbiest om zijn aanpak en zelfzekerheid.

KV Mechelen is bijzonder goed begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. Malinwa staat na negen speeldagen op de derde plaats in het klassement, wat toch al 34 jaar geleden is.

Vorig seizoen greep Mechelen maar net naast de Champions' Play-offs, wat de fans alleen maar goede hoop kan geven voor dit seizoen. Georges Leekens, die er ook nog trainer is geweest, vindt dat Fred Vanderbiest het heel goed doet.

Leekens is onder de indruk van Fred Vanderbiest

"Fred kent het DNA van KV Mechelen en het was een zeer goede keuze om hem aan te houden als coach", zegt Leekens bij Het Nieuwsblad. Malinwa ging nog naar andere coaches kijken, maar koos uiteindelijk voor Vanderbiest die zichzelf aanbood na zijn interim-periode.

"Hij heeft in de jaren dat hij bij Mechelen zit goed geluisterd naar en geleerd van zijn voorgangers en heeft daar nu zijn eigen schwung aan gegeven", merkt Leekens nog op.

"Hij kent de club ook en dat is belangrijk. Ik had destijds ook Fi Vanhoof naast mij. En Vanderbiest heeft ook geen angst, hé. Dat is een enorme kwaliteit als coach. Als je zelfzeker voor je groep staat, zal die zich ook zo gedragen en dat zie je nu."