Georges Leekens onder de indruk van JPL-coach: "Het was een heel goede keuze om hem te houden"

Georges Leekens onder de indruk van JPL-coach: "Het was een heel goede keuze om hem te houden"
Foto: © photonews
Word fan van KV Mechelen! 1464

KV Mechelen kende een droomstart en staat na negen speeldagen derde, iets wat al 34 jaar geleden is. Ex-trainer Georges Leekens prijst coach Fred Vanderbiest om zijn aanpak en zelfzekerheid.

KV Mechelen is bijzonder goed begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. Malinwa staat na negen speeldagen op de derde plaats in het klassement, wat toch al 34 jaar geleden is.

Vorig seizoen greep Mechelen maar net naast de Champions' Play-offs, wat de fans alleen maar goede hoop kan geven voor dit seizoen. Georges Leekens, die er ook nog trainer is geweest, vindt dat Fred Vanderbiest het heel goed doet.

Leekens is onder de indruk van Fred Vanderbiest

"Fred kent het DNA van KV Mechelen en het was een zeer goede keuze om hem aan te houden als coach", zegt Leekens bij Het Nieuwsblad. Malinwa ging nog naar andere coaches kijken, maar koos uiteindelijk voor Vanderbiest die zichzelf aanbood na zijn interim-periode.

"Hij heeft in de jaren dat hij bij Mechelen zit goed geluisterd naar en geleerd van zijn voorgangers en heeft daar nu zijn eigen schwung aan gegeven", merkt Leekens nog op.

"Hij kent de club ook en dat is belangrijk. Ik had destijds ook Fi Vanhoof naast mij. En Vanderbiest heeft ook geen angst, hé. Dat is een enorme kwaliteit als coach. Als je zelfzeker voor je groep staat, zal die zich ook zo gedragen en dat zie je nu."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

22:30
Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed" Reactie

Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed"

22:15
Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen"

Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen"

22:00
1
Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

21:17
Een evenwichtige strijd? Dit is ons gemengde Clasico-elftal

Een evenwichtige strijd? Dit is ons gemengde Clasico-elftal

20:40
Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

21:00
Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

21:20
🎥 Disciplinair Comité hakt knoop door na rode kaart Van Helden in Limburgse derby tussen STVV en Genk

🎥 Disciplinair Comité hakt knoop door na rode kaart Van Helden in Limburgse derby tussen STVV en Genk

20:50
Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

20:37
Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

20:20
Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

20:00
OFFICIEEL: Manu Ferrera heeft weer werk gevonden in de Challenger Pro League

OFFICIEEL: Manu Ferrera heeft weer werk gevonden in de Challenger Pro League

19:41
🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen

🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen

18:30
7
KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk

KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk

19:20
'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers'

'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers'

19:00
5
Gewezen speler uit La Liga komt de Challenger Pro League versterken

Gewezen speler uit La Liga komt de Challenger Pro League versterken

18:40
Joren Dom (met verleden bij Mechelen, OHL, Beerschot, Antwerp en Anderlecht) gaat aan de slag bij ex-club

Joren Dom (met verleden bij Mechelen, OHL, Beerschot, Antwerp en Anderlecht) gaat aan de slag bij ex-club

17:20
Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC

Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC

17:40
4
🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo De derde helft

🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo

18:20
2
🎥 Supporters Zulte Waregem vragen om respect voor Jelle Vossen, maar ...

🎥 Supporters Zulte Waregem vragen om respect voor Jelle Vossen, maar ...

17:30
Hoe Kevin De Bruyne binnenkort nog meer een legende in de Champions League kan worden

Hoe Kevin De Bruyne binnenkort nog meer een legende in de Champions League kan worden

18:00
Wat een stunt: jeugd geeft het goede voorbeeld voor Union tegen Newcastle

Wat een stunt: jeugd geeft het goede voorbeeld voor Union tegen Newcastle

17:00
1
Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

16:00
Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

16:30
Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

15:45
Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal

Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal

15:30
2
Anderlecht, Club Brugge en Genk hofleveranciers voor wedstrijd ... in Luik

Anderlecht, Club Brugge en Genk hofleveranciers voor wedstrijd ... in Luik

15:00
Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix Analyse

Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix

14:40
1
WK plots in gevaar voor Hugo Broos na sanctie FIFA

WK plots in gevaar voor Hugo Broos na sanctie FIFA

14:00
Zeer pijnlijk: RSC Anderlecht naast OH Leuven het enige team dat erop achteruitgaat qua marktwaarde

Zeer pijnlijk: RSC Anderlecht naast OH Leuven het enige team dat erop achteruitgaat qua marktwaarde

14:20
3
DONE DEAL: Cercle Brugge haalt slag thuis met jonkie

DONE DEAL: Cercle Brugge haalt slag thuis met jonkie

13:15
Charleroi neemt belangrijke beslissing over speler zonder wie ze nooit winnen

Charleroi neemt belangrijke beslissing over speler zonder wie ze nooit winnen

12:50
De Condé haalt uit naar STVV, maar krijgt meteen de wind van voren: "Georkestreerd"

De Condé haalt uit naar STVV, maar krijgt meteen de wind van voren: "Georkestreerd"

12:40
7
Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

13:30
6
"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

13:00
34
Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

12:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Union SG - Newcastle United: 0-4 Johnnie Walker Johnnie Walker over 'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers' Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen Negenduuzend Negenduuzend over Barcelona - PSG: 1-1 FCB vo altijd FCB vo altijd over Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen" Venom#13 Venom#13 over Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot Sv1978 Sv1978 over Atalanta - Club Brugge: 2-1 Andreas2962 Andreas2962 over "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun Venom#13 Venom#13 over 📷 Fikse tegenvaller voor Beerschot: Bas Van den Eynden enkele maanden buiten strijd Venom#13 Venom#13 over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved