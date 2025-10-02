Bondscoach Garcia mist één Rode Duivel enorm: "We zullen ons zonder hem moeten kwalificeren"

De Rode Duivels bereiden zich voor op de duels met Noord-Macedonië en Wales. Bondscoach Rudi Garcia betreurt het gemis van Lukaku en zoekt alternatieven in de aanval.

De Rode Duivels nemen het binnenkort op tegen Noord-Macedonië en Wales in het kader van de WK-kwalificatie. Op 10 en 13 oktober wordt er gespeeld, en zo komt het dus heel dichtbij.

Bondscoach Rudi Garcia zal op vrijdag zijn selectie bekendmaken. In een interview met het Italiaanse La Gazetta dello Sport, sprak hij vlak voor de interlandbreak over onze nationale ploeg.

Garcia betreurt de afwezigheid van Romelu Lukaku

"Romelu Lukaku mis ik heel erg", zei Garcia. "Meestal ben ik niet afhankelijk van één spits. In de plaats van één iemand die 25 goals maakt, heb ik er liever drie of vier die er 12 maken. Want als die ene met al zijn doelpunten uitvalt, riskeer je niet meer te scoren."

"Met spelers als Lukaku zijn we natuurlijk sterker. We wonnen twee keer met 6-0, maar nu komen de belangrijke matchen en dan ben je ontgoocheld dat hij er niet bij is."

Openda stelde teleur in de afgelopen wedstrijden. Garcia moet andere keuzes maken, of hopen dat zijn spits het nu beter doet. "In september speelden Openda en De Ketelaere, maar Charles is geen echte nummer 9. Hij voelt het spel wel. Lukaku is uniek. Hij kan alles. Diep gaan, iedereen opeten met zijn kracht. We zullen ons zonder hem moeten kwalificeren."