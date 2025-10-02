Genk-coach Thorsten Fink verrast met opvallende uitspraak

Racing Genk bereidt zich voor op Ferencvaros in de Europa League. Coach Thorsten Fink verraste met de uitspraak dat "blessures niet bestaan", maar wel het gevolg zijn van lifestyle.

Racing Genk neemt het donderdagavond op tegen Ferencvaros in de League Phase van de Europa League. De Limburgers hopen de lijn door te trekken na de overwinningen tegen Rangers en STVV.

Ze kregen in ieder geval al goed nieuws in aanloop naar de wedstrijd. Yira Sor is opnieuw fit en inzetbaar. De kans dat hij start is klein, maar een invalbeurt zou er misschien kunnen inzitten.



Genk-coach Fink zegt dat blessures niet bestaan

Daardoor zijn enkel Daan Heymans en Tobias Lawal nog geblesseerd. De Genkse ziekenboeg is dus vrij leeg, ondanks het drukke programma.

"Hoe ik iedereen fit houd? We kijken naar de data", zegt trainer Thorsten Fink bij Het Laatste Nieuws. "Blessures bestaan niet, het gaat om lifestyle."

Een heel opvallende uitspraak, maar hij legt ze uit. "Wie is er ziek? Wie slaapt slecht? Wie dreigt erover te gaan? Je moet met veel dingen rekening houden. Coach zijn is zo simpel niet. Als dat zo was, kon iedereen de job doen."