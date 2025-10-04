Geen vierde zege op rij voor Zulte Waregem: Essevee botst op taai La Louvière

Geen vierde zege op rij voor Zulte Waregem: Essevee botst op taai La Louvière
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem speelde zaterdagavond 0-0 gelijk tegen RAAL La Louvière. Een wedstrijd zonder veel spektakel, met een eerlijk resultaat.

Zaterdagavond kregen we een duel tussen de twee promovendi te zien in de Jupiler Pro League. Zulte Waregem trok naar de Easi Arena van RAAL La Louvière.

De thuisploeg had een plan en dat werd al snel duidelijk. De bezoekers mochten de bal hebben, waarna RAAL op de counter wou spelen wanneer dat mogelijk was. Dat zorgde ervoor dat Essevee na een halfuur spelen al 70% balbezit had.

Een eerlijk gelijkspel tussen de promovendi

Veel grote kansen zagen we niet in de eerste helft, al kon Belkheir toch enkele keren gevaarlijk zijn. Zonder doelpunten gingen we de rust in, in een best evenwichtige partij.

Het spelbeeld bleef ongewijzigd na de rust, al kwam de thuisploeg toch iets meer opdraven meteen na rust. Nadien lag het spel vaak stil, wat uiteraard niet goed was voor de wedstrijd. Ook na de rust kregen we jammer genoeg weinig spektakel te zien, al volgden er nog kansen langs beide kanten.

De 0-0 bleef uiteindelijk op het scorebord staan en is een eerlijk resultaat. Essevee kon geen vierde zege op rij boeken, maar blijft wel op de zevende plaats staan met 14 punten. La Louvière klimt (voorlopig) over genk naar de negende plaats, met 12 punten.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
Zulte Waregem

Meer nieuws

Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis

Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis

21:20
Manchester United-coach Amorim zegt waarom Senne Lammens nu pas mocht spelen

Manchester United-coach Amorim zegt waarom Senne Lammens nu pas mocht spelen

21:00
Coach en sterkhouder KV Mechelen reageren totaal anders op spelleiding: refs krijgen een stevige sneer Reactie

Coach en sterkhouder KV Mechelen reageren totaal anders op spelleiding: refs krijgen een stevige sneer

20:45
LIVE: Benitez knalt Antwerp op verdiende voorsprong Live

LIVE: Benitez knalt Antwerp op verdiende voorsprong

20:15
Vrancken mag nu blij zijn met ref en VAR, maar 'penaltygate' is minpunt tegen KVM: "Heb het hard afgesloten" Reactie

Vrancken mag nu blij zijn met ref en VAR, maar 'penaltygate' is minpunt tegen KVM: "Heb het hard afgesloten"

19:20
1
Guillaume Gillet is scherp voor paars-wit: "Daar is Anderlecht zwaar in de fout gegaan"

Guillaume Gillet is scherp voor paars-wit: "Daar is Anderlecht zwaar in de fout gegaan"

19:30
🎥 Hallo Rudi Garcia? Deze jonge Belg blijft maar scoren in de Bundesliga

🎥 Hallo Rudi Garcia? Deze jonge Belg blijft maar scoren in de Bundesliga

20:00
Johan Boskamp wordt niet wild van Anderlecht: "En hopelijk beter gedrag dan die Genkse mafketels"

Johan Boskamp wordt niet wild van Anderlecht: "En hopelijk beter gedrag dan die Genkse mafketels"

18:30
🎥 Senne Lammens maakt zijn debuut bij Manchester United: dit is hoe het verliep

🎥 Senne Lammens maakt zijn debuut bij Manchester United: dit is hoe het verliep

19:00
Slag om Vlaanderen in de CPL: Club NXT krijgt pak slaag van Jong KAA Gent

Slag om Vlaanderen in de CPL: Club NXT krijgt pak slaag van Jong KAA Gent

18:15
De reactie die Vrancken wilde zien na de derby tegen Genk: KV Mechelen na voorsprong nog onderuit tegen STVV

De reactie die Vrancken wilde zien na de derby tegen Genk: KV Mechelen na voorsprong nog onderuit tegen STVV

17:56
'Antwerp speelt volgende zomer sterkhouder met zwaar contract transfervrij kwijt'

'Antwerp speelt volgende zomer sterkhouder met zwaar contract transfervrij kwijt'

18:00
3
"Dan maakt hij er twintig dit seizoen": wie wordt topschutter in JPL?

"Dan maakt hij er twintig dit seizoen": wie wordt topschutter in JPL?

17:00
1
Wie wordt de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht? 'Drie pistes op tafel, ook richting ... Lukaku'

Wie wordt de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht? 'Drie pistes op tafel, ook richting ... Lukaku'

17:30
Killian Sardella laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Anderlecht - Standard

Killian Sardella laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Anderlecht - Standard

16:30
Brecht Dejaegere beleefde onlangs de moeilijkste periode van zijn leven: "Elke ochtend dacht ik eraan"

Brecht Dejaegere beleefde onlangs de moeilijkste periode van zijn leven: "Elke ochtend dacht ik eraan"

17:15
KRC Genk haalt amper 4 op 18 in eigen huis: Fink weet waar het aan ligt

KRC Genk haalt amper 4 op 18 in eigen huis: Fink weet waar het aan ligt

16:00
Waarom het bij Club NXT dit seizoen heel wat minder goed loopt

Waarom het bij Club NXT dit seizoen heel wat minder goed loopt

16:10
1
SK Beveren krijgt KV Kortrijk over de vloer in absolute topper: "Daar laten we ons niet door afschrikken"

SK Beveren krijgt KV Kortrijk over de vloer in absolute topper: "Daar laten we ons niet door afschrikken"

16:25
4
Absoluut toptalent Rayane Bounida zaait twijfel tussen België en Marokko

Absoluut toptalent Rayane Bounida zaait twijfel tussen België en Marokko

15:00
Manchester United alweer in crisis: Belg moet het komen oplossen

Manchester United alweer in crisis: Belg moet het komen oplossen

15:30
Johan Boskamp is wel héél streng voor Club Brugge

Johan Boskamp is wel héél streng voor Club Brugge

14:30
KRC Genk komt met duiding in situatie El Ouahdi en mist nog een sterkhouder komende weken

KRC Genk komt met duiding in situatie El Ouahdi en mist nog een sterkhouder komende weken

14:00
'Union staat al even ver als Club Brugge': belangrijke deadline voor Jan Breydel op komst

'Union staat al even ver als Club Brugge': belangrijke deadline voor Jan Breydel op komst

13:30
8
Moussa Ndiaye doet het verhaal van de dood van zijn 13-jarige broertje Alpha

Moussa Ndiaye doet het verhaal van de dood van zijn 13-jarige broertje Alpha

12:30
LIVE: Begint Antwerp tegen Cercle Brugge aan remonte?

LIVE: Begint Antwerp tegen Cercle Brugge aan remonte?

12:00
"Beste elftal in jaren": de selectie U21 van de Rode Duivels barst (ook dankzij Garcia) van het talent

"Beste elftal in jaren": de selectie U21 van de Rode Duivels barst (ook dankzij Garcia) van het talent

13:00
"Ik herken mezelf er wel een beetje in": Vanhaezebrouck doet opvallende bekentenis

"Ik herken mezelf er wel een beetje in": Vanhaezebrouck doet opvallende bekentenis

12:00
3
Zulte Waregem grijpt in: verrassende trainingskeuze richting La Louvière

Zulte Waregem grijpt in: verrassende trainingskeuze richting La Louvière

03/10
Maziz komt met duidelijke boodschap voor fans van OH Leuven

Maziz komt met duidelijke boodschap voor fans van OH Leuven

11:00
1
Eén grote bedenking bij de selectie van Axel Witsel voor de Rode Duivels

Eén grote bedenking bij de selectie van Axel Witsel voor de Rode Duivels

11:30
1
'Naam van Jean Kindermans opnieuw op tafel bij Anderlecht, exit van Olivier Renard op komst?'

'Naam van Jean Kindermans opnieuw op tafel bij Anderlecht, exit van Olivier Renard op komst?'

10:30
17
LIVE: KVM-trainer Vanderbiest overtuigde zijn sceptici, hoe loopt de hereniging met STVV-coach Vrancken?

LIVE: KVM-trainer Vanderbiest overtuigde zijn sceptici, hoe loopt de hereniging met STVV-coach Vrancken?

09:45
🎥 'KAA Gent wil Nigeriaans talent binnenhalen tijdens wintermercato'

🎥 'KAA Gent wil Nigeriaans talent binnenhalen tijdens wintermercato'

10:00
📷 Johan Boskamp houdt zich niet in over Jorne Spileers: "Nogal belachelijk" De derde helft

📷 Johan Boskamp houdt zich niet in over Jorne Spileers: "Nogal belachelijk"

09:30
3
Assistent van Cercle Brugge geeft de echte reden voor het vertrek van Thibo Somers

Assistent van Cercle Brugge geeft de echte reden voor het vertrek van Thibo Somers

09:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

JVD002 JVD002 over Antwerp - Cercle Brugge: 1-0 Andreas2962 Andreas2962 over SK Beveren krijgt KV Kortrijk over de vloer in absolute topper: "Daar laten we ons niet door afschrikken" malinezer malinezer over 'Antwerp speelt volgende zomer sterkhouder met zwaar contract transfervrij kwijt' Nelvafrel Nelvafrel over Vrancken mag nu blij zijn met ref en VAR, maar 'penaltygate' is minpunt tegen KVM: "Heb het hard afgesloten" rafke pafke rafke pafke over 'Naam van Jean Kindermans opnieuw op tafel bij Anderlecht, exit van Olivier Renard op komst?' Jeroentanesy Jeroentanesy over KV Mechelen - STVV: 1-3 Kemphaan Kemphaan over "Dan maakt hij er twintig dit seizoen": wie wordt topschutter in JPL? Kellner Kellner over Eén grote bedenking bij de selectie van Axel Witsel voor de Rode Duivels patje teppers patje teppers over La Louvière - Zulte Waregem: 0-0 Andreas2962 Andreas2962 over Wat als het weer fout loopt met de supporters in Clasico? Besnik Hasi zegt waar het op staat Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved