Geen vierde zege op rij voor Zulte Waregem: Essevee botst op taai La Louvière

Zulte Waregem speelde zaterdagavond 0-0 gelijk tegen RAAL La Louvière. Een wedstrijd zonder veel spektakel, met een eerlijk resultaat.

Zaterdagavond kregen we een duel tussen de twee promovendi te zien in de Jupiler Pro League. Zulte Waregem trok naar de Easi Arena van RAAL La Louvière.

De thuisploeg had een plan en dat werd al snel duidelijk. De bezoekers mochten de bal hebben, waarna RAAL op de counter wou spelen wanneer dat mogelijk was. Dat zorgde ervoor dat Essevee na een halfuur spelen al 70% balbezit had.

Een eerlijk gelijkspel tussen de promovendi

Veel grote kansen zagen we niet in de eerste helft, al kon Belkheir toch enkele keren gevaarlijk zijn. Zonder doelpunten gingen we de rust in, in een best evenwichtige partij.

Het spelbeeld bleef ongewijzigd na de rust, al kwam de thuisploeg toch iets meer opdraven meteen na rust. Nadien lag het spel vaak stil, wat uiteraard niet goed was voor de wedstrijd. Ook na de rust kregen we jammer genoeg weinig spektakel te zien, al volgden er nog kansen langs beide kanten.

De 0-0 bleef uiteindelijk op het scorebord staan en is een eerlijk resultaat. Essevee kon geen vierde zege op rij boeken, maar blijft wel op de zevende plaats staan met 14 punten. La Louvière klimt (voorlopig) over genk naar de negende plaats, met 12 punten.