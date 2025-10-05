Barcelona lijdt onverwacht zware nederlaag in La Liga: Real Madrid profiteert optimaal

Barcelona moest zondag winnen om Real Madrid opnieuw bij te benen, maar ging met 4-1 onderuit bij Sevilla. De Catalanen kwamen nooit echt in de match en verliezen zo hun leidersplaats in La Liga aan aartsrivaal Real.

FC Barcelona is zijn leidersplaats nu helemaal kwijt. Real Madrid sprong zaterdag al over Barça, dat op zondag nog moest spelen, maar FCB liet na om opnieuw over Real te wippen.

De Catalanen gingen op bezoek bij Sevilla, dat ook redelijk goed aan het nieuwe seizoen was begonnen. De thuisploeg had er zin in, en dat moesten ze voelen bij Barcelona.

Barcelona verliest zwaar van Sevilla, Real Madrid blijft aan de leiding

Sanchez maakte er na 13 minuten spelen al 1-0 van: vanop de stip kon hij Sevilla op voorsprong zetten. Kort na het halfuur verdubbelde Romero de voorsprong.

Op slag van rust werkte Marcus Rashford de gelijkmaker binnen. Een goed moment, alleen kon Barça de scheve situatie niet meer omkeren na rust. Het werd zelfs alleen maar erger.

In minuut 90 scoorde Carmona de 3-1, en diep in de blessuretijd besliste Adams de eindstand: 4-1. Een zware nederlaag die ongetwijfeld zal binnenkomen bij Barcelona. Momenteel staat de Spaanse topclub tweede in La Liga met 19 punten, twee minder dan Real Madrid.