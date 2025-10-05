Belgische voetbalbond komt met heel slecht nieuws over Mika Godts

Belgische voetbalbond komt met heel slecht nieuws over Mika Godts
Foto: © photonews
De interlandbreak staat voor de deur. De Rode Duivels spelen straks twee WK-kwalificatiewedstrijden, maar ook de Jonge Duivels komen in actie. Zij moeten het echter doen zonder een belangrijke pion: Mika Godts is out met een hamstringblessure.

De interlandperiode gaat weldra van start. Voor de Rode Duivels staan er twee heel belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden op het programma: eerst thuis tegen Noord-Macedonië en nadien op verplaatsing bij Wales.

Maar ook de Jonge Duivels komen in actie. Zij spelen kwalificatiewedstrijden voor het EK U21: op 10 oktober in Wales en op 14 oktober in Westerlo tegen Denemarken.

Geen Mika Godts bij de Jonge Duivels

De Jonge Duivels speelden nog maar één wedstrijd, een gelijkspel tegen Wit-Rusland. Met oog op het EK kunnen ze dus best snel meer punten pakken, al kunnen ze voorlopig niet rekenen op een belangrijke speler.

De Belgische voetbalbond liet weten dat Mika Godts afwezig zal zijn vanwege een blessure. Zondagavond zou hij aangegeven hebben dat hij last heeft van zijn hamstring.

Volgens persbureau Belga liep hij een blessure op tijdens de wedstrijd tegen Sparta (3-3). Godts gaf in die wedstrijd een assist en speelde hem, ondanks zijn kwetsuur, uit.

België
Mika Godts

