Een terugkeer bij paars-wit? De waarschijnlijke opstellingen voor de Clasico tussen Anderlecht en Standard

De Clasico brengt zoals gewoonlijk veel hype met zich mee. Hier zijn de waarschijnlijke opstellingen van Sporting Anderlecht en Standard.

De Clasico tussen Anderlecht en Standard zal deze zondagmiddag om 13u30 worden gespeeld in het Lotto Park. Hier zijn de waarschijnlijke opstelling van beide teams.

Een terugkeer van Thorgan Hazard in de basis van Anderlecht?

Aan de kant van de Brusselaars, voor Colin Coosemans, zou Moussa N'Diaye zijn plek aan de linkerkant moeten behouden. Ilay Camara is terug uit blessure, maar is nog niet op 100% en zal waarschijnlijk op de bank beginnen. Het duo Marco Kana - Lucas Hey zou in het centrum van de verdediging moeten worden behouden, met Killian Sardella aan de rechterkant.



Op het middenveld zal Nathan De Cat blijven staan, terwijl er onzekerheid heerst over zijn partner. Zal het Nathan Saliba of Enric Llansana zijn? Moeilijk te zeggen. Verder naar voren is Mario Stroeykens nog steeds niet beschikbaar. Tristan Degreef en Nilson Angulo zullen naar verwachting starten, terwijl Thorgan Hazard zijn terugkeer in de basis zou kunnen vieren in plaats van César Huerta. Voorin zou Luis Vázquez moeten starten.

Nog een "new look" defensie bij Standard

Bij de Rouches zal er een wijziging zijn vanwege de blessure van Daan Dierckx en de schorsing van Marlon Fossey. Tobias Mohr, Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko en Henry Lawrence zullen naar verwachting de verdediging vormen in het Lotto Park.

Op het middenveld zal het duo Marco Ilaimaharitra - Casper Nielsen naar verwachting behouden blijven, terwijl Rafiki Saïd nu een onmisbare speler is geworden aan de linkerkant. Adnane Abid zou zijn plaats aan de rechterkant moeten behouden. Voorin wordt het duo Dennis Ayensa - Thomas Henry verwacht, hoewel Timothé Nkada mogelijk aanspraak kan maken op een basisplaats.

Waarschijnlijke opstelling Anderlecht: Coosemans - N'Diaye, Kana, Hey, Sardella - De Cat, Saliba - Hazard, Degreef, Angulo - Vázquez.

Waarschijnlijke opstelling Standard: Epolo - Mohr, Hautekiet, Karamoko, Lawrence - Ilaimaharitra, Nielsen - Saïd, Abid - Ayensa, Henry.