Nu is het zeker: Wales moet het zonder zijn grootste wapen doen tegen de Rode Duivels

Daniel James is geblesseerd en kan vier tot zes weken buiten strijd zijn. Een harde klap voor Wales voordat ze de Rode Duivels trotseren.

Op vrijdag heeft Rudi Garcia zijn selectie bekendgemaakt voor de interlandpauze van oktober. Er volgen twee cruciale wedstrijden voor de Rode Duivels, tegen Noord-Macedonië en Wales, beslissend voor de kwalificatie voor het WK 2026.

Voor deze wedstrijden zal de Franse coach het moeten doen zonder zijn aanvoerder, Youri Tielemans, en zijn topschutter, Romelu Lukaku, beide geblesseerd. Amadou Onana, nog twijfelachtig, maakt wel deel uit van de groep.

Daniel James afwezig tegen België

De Rode Duivels zullen dus licht gehandicapt zijn, maar zullen in ieder geval een tegenstander treffen die ook behoorlijk verzwakt is, vooral in een uitwedstrijd. Wales zal namelijk hun sterspeler moeten missen tegen België.

Het gaat om Daniel James, winger van Leeds United, die eerder uitkwam voor Manchester United en Fulham. Hij werd niet geselecteerd door Leeds voor het duel tegen Tottenham vanwege een enkelblessure, verklaarde zijn coach Daniel Farke tijdens een persconferentie.

Zijn afwezigheid, geschat op vier tot zes weken, maakt zijn deelname aan deze interlandperiode onmogelijk. De Welshmen zullen een speler missen met 59 caps en acht doelpunten.