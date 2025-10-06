OFFICIEEL: Cannavaro gaat héél exotische uitdaging aan en... mag meteen naar het WK

Fabio Cannavaro heeft een héél verrassende uitdaging gevonden. De Italiaan gaat aan de slag als bondscoach van... Oezbekistan.

De voetbalwereld kent Fabio Cannavaro als een voormalige wereldtopper. De inmiddels 52-jarige Italiaan was het slot op de deur bij onder meer Internazionale FC, Juventus FC en Real Madrid.

Als coach gaat het iets minder vlot voor Cannavaro. Hij passeerde enkele clubs in Saoedi-Arabië en China en ging vervolgens aan de slag bij Benevento Calcio en Udinese Calcio.

🇺🇿 Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team!



The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern… pic.twitter.com/rF1TAdjba0 — O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025

Eind 2024 kreeg Cannavaro het roer van Dinamo Zagreb in handen, maar dat werd ook al geen succes. Na amper drie maanden werd hij er alweer ontslagen.

Al heeft de Italiaan een nieuwe uitdaging te strikken. En het moet gezegd: het wordt een verrassend nieuw hoofdstuk. Cannavaro tekende een contract tot volgende zomer als bondscoach van Oezbekistan.

Meteen naar het WK

Cannavaro mag zich opmaken voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Oezbekistan slaagde er voor het eerst in de geschiedenis in om zich te kwalificeren voor het eindtoernooi. Ze lieten in hun kwalificatiegroep onder meer Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten achter zich.