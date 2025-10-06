SK Beveren loopt verder uit op Kortrijk: coach Jonckheere ziet "drie lucky goals" in bittere nederlaag

KV Kortrijk verloor zondag de topper in de Challenger Pro League met 1-3 van SK Beveren. Volgens coach Michiel Jonckheere dankzij drie lucky goals.

KV Kortrijk verloor zondagnamiddag dé topper in de Challenger Pro League van SK Beveren. De Kerels gingen met 1-3 onderuit in eigen huis.

Zo bedraagt het verschil met Beveren nu al meteen vijf punten. "Het is logisch dat ik teleurgesteld ben", zegt trainer Michiel Jonckheere bij Het Laatste Nieuws. "De manier waarop, ontgoochelt me ook een beetje."



KV Kortrijk ziet Beveren verder uitlopen

"We waren onszelf niet. Dan heb ik het over kwaliteit, maar ik miste ook een beetje overtuiging", gaat hij verder. "We hebben veel ervaring, dus we moeten het niet op de druk steken."

1-3 vond Jonckheere bovendien geen eerlijke uitslag. "Ik vond beide ploegen niet het niveau halen dat ik vooraf gedacht had, maar zij scoren drie lucky goals. Een gelijkspel was de logische uitslag geweest."

Nu wil Jonckheere dat zijn ploeg reageert na de interlandperiode, tegen Jong Gent. "Het is ook Beerschot-SK Beveren. Dat wil zeggen: als we winnen, dat we een goede zaak doen. Maar zoals ik voor de wedstrijd al zei: deze verliespartij beslist niet over het kampioenschap. Het is gewoon jammer."