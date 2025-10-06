't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

Radja Nainggolan zag hoe Lokeren afgelopen weekend een tweede driepunter van het seizoen wist te halen. De Oost-Vlamingen wonnen op het veld van hekkensluiter Olympic Charleroi. Ondertussen is Nainggolan zelf aangekondigd als deelnemer in het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld.

De laatste weken is er geen spoor van Radja Nainggolan in de selectie van Lokeren. Maar ook zonder hem wist het team van Stijn Vreven afgelopen weekend de overwinning te pakken. Lokeren won met het kleinste verschil bij Olympic Charleroi.

Door die zege op het veld van de hekkensluiter laat Lokeren enkele teams achter zich in het klassement. Onder meer Seraing en Francs Borains staan nu onder de Oost-Vlamingen, die nog altijd niet op hun lauweren kunnen rusten.

Nainggolan in De Slimste Mens ter Wereld

Voor Nainggolan zelf wacht binnenkort een compleet andere uitdaging. Hij zal namelijk deelnemen aan het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. De TV-quiz, gepresenteerd door Erik Van Looy, gaat van start op maandag dertien oktober.

En Nainggolan is dus één van de kandidaten. Dat heeft GoPlay zelf gecommuniceerd. Hij is niet de enige persoon uit het voetbal die zal deelnemen aan de quiz. Ook commentator en analist Peter Vandenbempt mag zijn kennis etaleren tijdens het komende quizseizoen.

Nainggolan kan zich de komende weken volledig focussen op het studeren van interessante feiten en weetjes, want ook in de Challenger Pro League wordt de pauzeknop voor twee weken ingedrukt.