Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

Arthur Vermeeren reageerde op zijn afwezigheid bij de Rode Duivels-selectie van Rudi Garcia. De jonge middenvelder van Marseille blijft nuchter en zelfkritisch: hij vindt dat hij momenteel geen plek verdient in de nationale ploeg zolang hij zijn beste vorm nog niet heeft teruggevonden.

Rudi Garcia maakte zijn selectie voor de komende interlandperiode afgelopen week vrijdag bekend. De Fransman koos voor enkele opvallende namen zoals Axel Witsel en Michy Batshuayi.

Maar er ontbreken ook bepaalde spelers, die er toch graag bij zouden zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan Johan Bakayoko en Arthur Vermeeren. Die laatstgenoemde liet zich nu ook uit over zijn niet-selectie.

Arthur Vermeeren vindt dat hij momenteel geen plaats verdient bij de Rode Duivels

"Ik mag daar op dit moment niets van verwachten", is Vermeeren meteen duidelijk bij DAZN. "Mocht ik erbij zijn, zou ik heel blij zijn en zou ik er vol voor gaan, maar ik moet me vooral eerst bij Marseille tonen en mijn vorm terugvinden."

"Vanaf dan kan ik er misschien naar kijken. Op dit moment moet ik me focussen om mijn goede niveau terug te vinden. Dan kan ik er pas naar kijken", herhaalt hij.

De 20-jarige middenvelder is wel heel zelfkritisch. "Ik moet er gewoon eerlijk in zijn: op dit moment verdien ik het niet om bij de Rode Duivels te spelen", besluit Vermeeren.