Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens

Senne Lammens maakte afgelopen weekend een droomdebuut bij Manchester United. De jonge Belgische doelman hield de nul tegen Sunderland en overtuigde meteen ook clubicoon Peter Schmeichel, die hem eerder nog een "risico" noemde.

Senne Lammens keepte afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd bij Manchester United. Zijn debuut kon moeilijk beter verlopen: The Red Devils wonnen met 2-0 van Sunderland.

Een clean sheet op zijn debuut stelt de fans al gerust, en Peter Schmeichel dus ook. Hij liet zich eerst eerder negatief uit over Lammens. Het clubicoon stelde in vraag of de Belgische doelman wel voldoende zou zijn en noemde hem een risico.

Peter Schmeichel is van mening veranderd over Senne Lammens

Maar sinds zijn debuut lijkt Schmeichel van mening te zijn veranderd. "Het is goed om eindelijk een solide keepersprestatie te hebben gezien. Dat hij meteen ook de nul hield, is een belangrijke bonus", zegt hij volgens HLN bij BBC.

"De laatste jaren zijn er te veel keepers geweest die in de fout gingen en het team punten gekost hebben. Toen ik bij United in doel stond, werd ons opgedragen om minstens 10 punten per seizoen te redden voor het team."

"Dat deden Edwin van der Sar en David de Gea later ook. Maar de jongste seizoenen hebben we enkel het omgekeerde gezien. Het werd stilaan een gewoonte", besluit Schmeichel. Nu valt het af te wachten of Lammens kan bevestigen bij zijn nieuwe club.

België
Senne Lammens

