Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

Timothy Castagne heeft bevestigd dat Juventus op de laatste dag van de transferperiode belangstelling toonde. De verdediger bleef uiteindelijk bij Fulham, waar hij zich na een blessure opnieuw fit voelt en zijn plaats in het elftal heeft heroverd.

Timothy Castagne geeft aan dat hij zich opnieuw volledig fit voelt na een lange revalidatieperiode. “Ik ben blij dat ik opnieuw in de ploeg sta bij Fulham”, verklaart hij op de persconferentie van de Rode duivels. De flankverdediger kampte sinds januari met een blessure en had moeite om zijn oude niveau terug te vinden.

Zijn terugkeer in de basis bij Fulham heeft tot gevolg dat hij opnieuw opgeroepen wordt voor de nationale ploeg. Castagne bevestigt dat hij klaar is om opnieuw op het hoogste niveau te presteren. De fysieke paraatheid is volgens hem volledig hersteld, wat hem opnieuw beschikbaar maakt voor zowel club als land.

Interesse van Juventus voor Castagne

Tijdens de zomermercato was er concrete belangstelling van Juventus voor Castagne. “Euh... Onder anderen, ja”, antwoordt hij op de vraag of de Italiaanse topclub hem wilde aantrekken. Hij bevestigt dat er beweging was op de laatste dag van de transferperiode.

“Er bougeerde wel wat, maar voor Fulham was het te laat om mij te laten gaan”, licht hij toe. “Als die ploegen vroeger hadden gekomen, was er misschien iets mogelijk geweest”, besluit Castagne over zijn transferzomer.

Terugkeer Witsel bij Rode Duivels

Daarnaast spreekt Castagne zich uit over de terugkeer van Axel Witsel bij de nationale ploeg. “Ik ben er heel blij mee, want we komen goed overeen”, zegt hij. Witsel wordt door Castagne geprezen om zijn ervaring en kalmte op het veld.

“Axel heeft veel ervaring. Op het veld kan hij rust brengen, ook omdat hij geen stress ervaart”, verklaart hij. “In moeilijke momenten heb je altijd veel aan hem,”, voegt hij er nog aan toe over zijn collega bij de nationale ploeg.