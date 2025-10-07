Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day
Foto: © photonews
Word fan van België! 2603

Timothy Castagne heeft bevestigd dat Juventus op de laatste dag van de transferperiode belangstelling toonde. De verdediger bleef uiteindelijk bij Fulham, waar hij zich na een blessure opnieuw fit voelt en zijn plaats in het elftal heeft heroverd.

Timothy Castagne geeft aan dat hij zich opnieuw volledig fit voelt na een lange revalidatieperiode. “Ik ben blij dat ik opnieuw in de ploeg sta bij Fulham”, verklaart hij op de persconferentie van de Rode duivels. De flankverdediger kampte sinds januari met een blessure en had moeite om zijn oude niveau terug te vinden.

Zijn terugkeer in de basis bij Fulham heeft tot gevolg dat hij opnieuw opgeroepen wordt voor de nationale ploeg. Castagne bevestigt dat hij klaar is om opnieuw op het hoogste niveau te presteren. De fysieke paraatheid is volgens hem volledig hersteld, wat hem opnieuw beschikbaar maakt voor zowel club als land.

Interesse van Juventus voor Castagne

Tijdens de zomermercato was er concrete belangstelling van Juventus voor Castagne. “Euh... Onder anderen, ja”, antwoordt hij op de vraag of de Italiaanse topclub hem wilde aantrekken. Hij bevestigt dat er beweging was op de laatste dag van de transferperiode.

“Er bougeerde wel wat, maar voor Fulham was het te laat om mij te laten gaan”, licht hij toe. “Als die ploegen vroeger hadden gekomen, was er misschien iets mogelijk geweest”, besluit Castagne over zijn transferzomer.

Terugkeer Witsel bij Rode Duivels

Daarnaast spreekt Castagne zich uit over de terugkeer van Axel Witsel bij de nationale ploeg. “Ik ben er heel blij mee, want we komen goed overeen”, zegt hij. Witsel wordt door Castagne geprezen om zijn ervaring en kalmte op het veld.

“Axel heeft veel ervaring. Op het veld kan hij rust brengen, ook omdat hij geen stress ervaart”, verklaart hij. “In moeilijke momenten heb je altijd veel aan hem,”, voegt hij er nog aan toe over zijn collega bij de nationale ploeg.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Timothy Castagne

Meer nieuws

Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

15:45
Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

12:40
'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

15:30
1
Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

11:20
1
Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd Analyse

Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd

15:15
KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

15:00
Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

14:40
De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

09:30
🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

14:20
6
Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens

Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens

09:00
1
'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

14:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: Stankovic - Agnikoi

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: Stankovic - Agnikoi

13:00
Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

13:45
Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

13:30
3
'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

13:00
7
Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

10:01
4
Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

12:30
Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten" Interview

Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten"

12:20
Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

12:00
1
The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

11:40
1
Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

11:01
Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

10:30
Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils? Analyse

Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils?

10:00
2
Deze Rode Duivels stonden vandaag al op het trainingsveld

Deze Rode Duivels stonden vandaag al op het trainingsveld

22:30
Voor dit ene voedingsmiddel komt Maxim De Cuyper héél graag terug naar België

Voor dit ene voedingsmiddel komt Maxim De Cuyper héél graag terug naar België

06:30
1
Na Lukaku wil ook deze voormalige Anderlecht-speler terugkeren naar paars-wit, maar eerst... het WK?

Na Lukaku wil ook deze voormalige Anderlecht-speler terugkeren naar paars-wit, maar eerst... het WK?

08:40
1
Voormalige sterke man van Charleroi en Standard overleden

Voormalige sterke man van Charleroi en Standard overleden

08:20
Moet Anderlecht Nathan De Cat naar het WK laten gaan? Wesley Sonck heeft zeer duidelijke mening

Moet Anderlecht Nathan De Cat naar het WK laten gaan? Wesley Sonck heeft zeer duidelijke mening

08:00
8
Bart Verhaeghe grijpt in: trainersontslag bij Club Brugge

Bart Verhaeghe grijpt in: trainersontslag bij Club Brugge

07:40
4
KAA Gent heeft al versterking op het oog: verdediger van Inter Miami op komst?

KAA Gent heeft al versterking op het oog: verdediger van Inter Miami op komst?

07:21
1
Wie wint het pokerspel? 'Anderlecht concurreert voor Stroeykens met drie grote namen uit Europese voetbal'

Wie wint het pokerspel? 'Anderlecht concurreert voor Stroeykens met drie grote namen uit Europese voetbal'

07:00
1
"Ze zeggen dat ik aan iedereen chocolade en bloemen geef, maar ..."

"Ze zeggen dat ik aan iedereen chocolade en bloemen geef, maar ..."

23:30
Het zou héél straf zijn: 'Union kan mogelijk in 2025 nog beginnen aan bouw van nieuw stadion'

Het zou héél straf zijn: 'Union kan mogelijk in 2025 nog beginnen aan bouw van nieuw stadion'

23:00
9
Maxim De Cuyper zegt welke speler van Club Brugge naar de Premier League moét komen

Maxim De Cuyper zegt welke speler van Club Brugge naar de Premier League moét komen

22:00
2
Eerst euforie, nu domper: 'Lammens géén vaste nummer één en... Manchester United wil deze topdoelman halen'

Eerst euforie, nu domper: 'Lammens géén vaste nummer één en... Manchester United wil deze topdoelman halen'

21:40
4
La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk

La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk

21:20
10

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 7
Finland Finland 09/10 Litouwen Litouwen
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 09/10 Montenegro Montenegro
Cyprus Cyprus 09/10 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Oostenrijk Oostenrijk 09/10 San Marino San Marino
Schotland Schotland 09/10 Griekenland Griekenland
Malta Malta 09/10 Nederland Nederland
Tsjechië Tsjechië 09/10 Kroatië Kroatië
Wit-Rusland Wit-Rusland 09/10 Denemarken Denemarken
Kazachstan Kazachstan 10/10 Liechtenstein Liechtenstein
Duitsland Duitsland 10/10 Luxemburg Luxemburg
Noord-Ierland Noord-Ierland 10/10 Slovakije Slovakije
Zweden Zweden 10/10 Zwitserland Zwitserland
België België 10/10 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Kosovo Kosovo 10/10 Slovenië Slovenië
Frankrijk Frankrijk 10/10 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
IJsland IJsland 10/10 Oekraïne Oekraïne
Letland Letland 11/10 Andorra Andorra
Noorwegen Noorwegen 11/10 Israël Israël
Hongarije Hongarije 11/10 Armenië Armenië
Servië Servië 11/10 Albanië Albanië
Bulgarije Bulgarije 11/10 Turkije Turkije
Estland Estland 11/10 Italië Italië
Portugal Portugal 11/10 Ierland Ierland
Spanje Spanje 11/10 Georgië Georgië
Nederland Nederland 11/10 Finland Finland

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over 🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht Dinkalink Dinkalink over 'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht' dbr1609 dbr1609 over 'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic' Admiraal F Admiraal F over Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels JaKu JaKu over Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels" Admiraal F Admiraal F over Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden' TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco' TIGERMANIA TIGERMANIA over Bart Verhaeghe grijpt in: trainersontslag bij Club Brugge Jimmmmm Jimmmmm over Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved