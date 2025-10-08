Duurste sportevenement ooit! WK-prijzen swingen de pan uit, dit weten we tot nu toe

Foto: © photonews

Het WK 2026 belooft het duurste sportevenement ooit te worden. Voor het goedkoopste ticket voor de finale moet je al 1.890 euro neertellen, tien keer meer dan bij de vorige editie in Qatar. Wie dichter bij het veld wil zitten, betaalt zelfs tot 5.500 euro.

De verwachtingen voor betaalbare tickets waren bij de toewijzing in 2018 veel optimistischer. Het organisatiecomité had destijds voorspeld dat kaartjes voor groepswedstrijden tussen 20 en 300 euro zouden liggen. Inmiddels blijkt dat een illusie: een eenvoudig ticket voor een groepsmatch in de VS kost minstens 86 euro, schrijft Sporza.

Voor de openingswedstrijd in Mexico City zijn de prijzen al flink gestegen. Categorie 4-tickets kosten 482 euro, terwijl de beste plaatsen oplopen tot 2.354 euro. Voor de finale in het MetLife Stadium geldt het goedkoopste ticket van 1.890 euro als het startpunt.

De FIFA hanteert een variabele prijsstrategie, waarbij ticketprijzen worden aangepast aan de vraag. Voor populaire wedstrijden zoals de tweede groepswedstrijd van de VS en bepaalde achtste finales werd al voor de eerste verkoopfase 20 tot 30 euro extra gerekend.

De vraag naar tickets blijft echter ongekend hoog. Van de naar schatting 1 miljoen tickets in de eerste verkoopronde was het merendeel binnen drie dagen uitverkocht. Wie zekerheid wilde, kon digitale “Right to Buy”-tokens kopen voor 3.730 euro, die binnen enkele uren waren verkocht.

VIP-tickets enkel voor de allerrijksten

Ook de VIP- en hospitalitypakketten hebben astronomische prijzen. Het goedkoopste pakket voor de finale, inclusief catering en toegang tot het FIFA Pavilion, kost 14.220 euro. Doorverkoop via het officiële FIFA-platform kan zelfs tickets opleveren tot 23.300 euro, waarbij de FIFA twee keer commissie heft.

De hoge prijzen leiden tot felle kritiek. Campagnes zoals #GameOverGreed in New York en uitspraken van Europese supportersverenigingen benadrukken dat het WK steeds meer een evenement wordt voor de rijken. 

