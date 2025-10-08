Hoop voor Rode Duivels: toptalent met dubbele nationaliteit twijfelt over keuze en wil nu toch naar België

Hoop voor Rode Duivels: toptalent met dubbele nationaliteit twijfelt over keuze en wil nu toch naar België
In topvorm bij Lille heeft Matias Fernandez-Pardo zijn selectie bij de Spaanse Beloften geweigerd. De aanvaller van Les Dogues twijfelt namelijk tussen twee nationale teams: Spanje en België.

"Hij is Belg, verdomme": de grap van Thomas Meunier toen hij ontdekte dat Matias Fernandez-Pardo door EAFC als Spanjaard werd beschouwd, had die grap een verborgen betekenis? Hoe dan ook, een paar dagen later vernemen we dat de speler van LOSC zijn selectie voor de Rojita, de Spaanse U21, heeft afgewezen om tijd te nemen voor reflectie.

Matias Fernandez-Pardo, Belgisch international van U15 tot U19, had in februari 2024 laten weten dat hij beschikbaar was voor het Spaanse nationale team. Maar sindsdien is er twijfel ontstaan, want de Belgisch-Spanjaard heeft drie selecties afgeslagen: geblesseerd voor het EK U21, zou hij vervolgens door LOSC zijn verhinderd om naar het WK U20 in Chili te gaan - een versie waar de Spaanse krant AS weinig geloof aan hecht.

En deze derde geweigerde oproep, deze keer voor de kwalificaties voor het EK voor Beloften, zal David Gordo, de coach van de Rojita, waarschijnlijk niet doen lachen. Volgens AS zou Fernandez-Pardo afwachten of de Spaanse bond (RFEF) duidelijk maakt dat ze hem echt willen en ook impliciet dat hij een kans maakt om mee te doen aan het WK 2026.

Fernandez-Pardo teleurgesteld door de Spaanse bond?

De Spaanse krant beweert namelijk dat de voormalige Gent-speler "verdrietig" zou zijn dat de RFEF nog niet de moeite heeft genomen om hem in Lille te bezoeken. Een aandacht die wel besteed werd aan Lamine Yamal toen het Barça-talent twijfelde tussen Spanje en Marokko. Verdient Fernandez-Pardo dezelfde behandeling? Dat is een andere vraag.

Maar AS beweert ook dat als Matias Fernandez-Pardo zijn wens om België achter zich te laten heroverwoog, dit ook komt omdat de Belgische bond duidelijk aan de Dogue zou hebben laten weten dat hij echt kans maakt om het WK 2026 te spelen. Een "duidelijk aanbod", verzekert Joaquin Maroto, de Spaanse journalist die het dossier volgt.

Matias Fernandez-Pardo speelt een uitstekend seizoen bij LOSC, hij werd verkozen tot Speler van de Maand september door de supporters. Maar hij speelt op een zeer concurrerende positie bij de Rode Duivels (denk aan het feit dat Johan Bakayoko nog steeds niet is opgeroepen door Rudi Garcia!). Kan de Belgische bond zo'n belofte werkelijk doen, of moedigen ze hem gewoon aan om in dit ritme door te gaan? Een selectie al in november, als hij dit tempo volhoudt, zou de kwestie kunnen oplossen...

