Lierse-speler pakt rood na één minuut spelen: dit is zijn straf

Mauro Lenaerts (Lierse) pakte afgelopen weekend een opvallende rode kaart, na één minuut spelen. Nu kent hij zijn straf.

Lierse beleefde niet zijn beste weekend. De Pallieters namen het op tegen Patro Eisden Maasmechelen in Limburg, maar alles liep er uiteindelijk mis, na een goede start.

De bezoekers kwamen na 23 minuten spelen op voorsprong, maar gaven het in de tweede helft uit handen. Patro Eisden won met 2-1, en Lierse eindigde de wedstrijd met 10 man.

Eén minuut voetballen kost Lenaerts een volledige speeldag

En die rode kaart was op zijn minst opvallend te noemen. Mauro Lenaerts stond een minuut op het veld toen hij de controle over de bal verloor. Hij trapte richting het leer, maar raakte alleen een tegenstander.

De scheidsrechter twijfelde niet en stuurde Lenaerts van het veld, nadat hij er dus één minuut op stond. Intussen kent hij ook zijn straf.

Gazet van Antwerpen weet namelijk dat hij één speeldag effectief geschorst wordt voor zijn gevaarlijke tackle. Verder volgt nog een boete van 750 euro en één speeldag met uitstel.