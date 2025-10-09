10 overwinningen op rij: Bruno Godeau verklapt het geheim achter het succes van SK Beveren

SK Beveren domineert dit seizoen de Challenger Pro League. Na negen speeldagen staan de Waaslanders met 27 op 27 en amper drie tegengoals autoritair aan de leiding. Bruno Godeau verklapt het geheim achter hun succes.

In de Challenger Pro League zijn er dit seizoen opnieuw een aantal ploegen die aanspraak maken op de promotie. Toch is er geen enkele club die zoveel indruk maakt als SK Beveren op dit moment.

De Waaslanders staan na negen speeldagen alleen op kop van het klassement met evenveel overwinningen. 27 op 27, 21 doelpunten voor en drie doelpunten tegen, het zijn indrukwekkende cijfers.

Beveren heeft momentum, dus komt de interlandbreak dan niet ongelegen? "Drie matchen in zeven dagen of elf dagen tussen twee partijen, dat mag geen verschil maken. Alles hangt af van mentaliteit, en die zit bij ons goed", zegt Bruno Godeau bij Het Laatste Nieuws.

SK Beveren zet een uitzonderlijke reeks neer

"Af en toe de batterijen opladen buiten het voetbal is ook cruciaal. De drie vrije dagen breng ik met mijn familie door. Daarna staan we weer fris en hongerig op het trainingsveld."

"Tien matchen op rij gewonnen, als je de beker meetelt - daar mogen we terecht fier op zijn", gaat de ervaren verdediger verder. "Natuurlijk zal het ooit stoppen, maar nu mogen we genieten."

Godeau verklapt tenslotte het geheim van hun succes. "We spelen volwassen, staan stevig achterin en ook fysiek zijn we sterk: we kunnen tot de laatste minuut voluit gaan. Bovendien maken onze invallers telkens mee het verschil. Dit is een hecht team dat samen werkt aan één doel: winnen."