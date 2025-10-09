10 overwinningen op rij: Bruno Godeau verklapt het geheim achter het succes van SK Beveren

10 overwinningen op rij: Bruno Godeau verklapt het geheim achter het succes van SK Beveren
Foto: © photonews
Word fan van SK Beveren! 355

SK Beveren domineert dit seizoen de Challenger Pro League. Na negen speeldagen staan de Waaslanders met 27 op 27 en amper drie tegengoals autoritair aan de leiding. Bruno Godeau verklapt het geheim achter hun succes.

In de Challenger Pro League zijn er dit seizoen opnieuw een aantal ploegen die aanspraak maken op de promotie. Toch is er geen enkele club die zoveel indruk maakt als SK Beveren op dit moment.

De Waaslanders staan na negen speeldagen alleen op kop van het klassement met evenveel overwinningen. 27 op 27, 21 doelpunten voor en drie doelpunten tegen, het zijn indrukwekkende cijfers.

Beveren heeft momentum, dus komt de interlandbreak dan niet ongelegen? "Drie matchen in zeven dagen of elf dagen tussen twee partijen, dat mag geen verschil maken. Alles hangt af van mentaliteit, en die zit bij ons goed", zegt Bruno Godeau bij Het Laatste Nieuws.

SK Beveren zet een uitzonderlijke reeks neer

"Af en toe de batterijen opladen buiten het voetbal is ook cruciaal. De drie vrije dagen breng ik met mijn familie door. Daarna staan we weer fris en hongerig op het trainingsveld."

"Tien matchen op rij gewonnen, als je de beker meetelt - daar mogen we terecht fier op zijn", gaat de ervaren verdediger verder. "Natuurlijk zal het ooit stoppen, maar nu mogen we genieten."

Godeau verklapt tenslotte het geheim van hun succes. "We spelen volwassen, staan stevig achterin en ook fysiek zijn we sterk: we kunnen tot de laatste minuut voluit gaan. Bovendien maken onze invallers telkens mee het verschil. Dit is een hecht team dat samen werkt aan één doel: winnen."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SK Beveren
Bruno Godeau

Meer nieuws

Club Brugge komt met heel mooi nieuws: contractverlenging tot 2028

Club Brugge komt met heel mooi nieuws: contractverlenging tot 2028

18:20
Kevin De Bruyne is héél duidelijk over zijn toekomst: "Zoals Romelu? Absoluut niet!"

Kevin De Bruyne is héél duidelijk over zijn toekomst: "Zoals Romelu? Absoluut niet!"

18:16
1
Beerschot gaat onderuit tegen Zulte Waregem: "Door naïviteit langs onze kant al 0-3 na een halfuur"

Beerschot gaat onderuit tegen Zulte Waregem: "Door naïviteit langs onze kant al 0-3 na een halfuur"

17:40
1
10 overwinningen op rij, maar Vincent Kompany voelt de bui al hangen: "Dat zal gebeuren"

10 overwinningen op rij, maar Vincent Kompany voelt de bui al hangen: "Dat zal gebeuren"

17:20
Een kans om te grijpen? Voormalige JPL-speler solliciteert: "Ik zou graag opnieuw in België voetballen"

Een kans om te grijpen? Voormalige JPL-speler solliciteert: "Ik zou graag opnieuw in België voetballen"

15:30
"Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL

"Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL

17:00
2
Ex-spits van Cercle bewijst ongelijk Nederlandse analisten: "Ik heb het er nooit in gezien"

Ex-spits van Cercle bewijst ongelijk Nederlandse analisten: "Ik heb het er nooit in gezien"

16:10
1
Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

16:00
KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven slaan handen in elkaar met knappe actie

KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven slaan handen in elkaar met knappe actie

15:45
Rik De Mil de nieuwe coach van Union? Bij Charleroi spreken ze alvast klare taal

Rik De Mil de nieuwe coach van Union? Bij Charleroi spreken ze alvast klare taal

15:10
5
Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

14:45
1
En nog eentje: dit Afrikaanse land mag naar het WK in de VS

En nog eentje: dit Afrikaanse land mag naar het WK in de VS

15:03
Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

14:40
1
Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

14:10
1
Clublegende van Bayern München bewondert Vincent Kompany: "Dat was vroeger niet het geval"

Clublegende van Bayern München bewondert Vincent Kompany: "Dat was vroeger niet het geval"

14:20
Pocognoli vertrekt bij Union SG, maar Vandenbempt waarschuwt: "Dat is misschien nog een groter probleem"

Pocognoli vertrekt bij Union SG, maar Vandenbempt waarschuwt: "Dat is misschien nog een groter probleem"

14:00
1
Na uitsluiting tegen Racing Genk: Dender-spits kent zijn straf

Na uitsluiting tegen Racing Genk: Dender-spits kent zijn straf

13:50
1
Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos

Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos

13:30
1
Voormalige STVV- en OHL-speler breekt nek tijdens competitiewedstrijd en moet verlamming vrezen

Voormalige STVV- en OHL-speler breekt nek tijdens competitiewedstrijd en moet verlamming vrezen

12:40
Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union

Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union

13:04
2
Jonas De Roeck (ex-Antwerp en Anderlecht) is op weg naar Club Brugge

Jonas De Roeck (ex-Antwerp en Anderlecht) is op weg naar Club Brugge

12:20
Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

10:30
2
Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten

Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten

12:00
1
Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

11:40
5
Toptalent uit generatie Tielemans spreekt na dertien jaar Anderlecht en maakt pittige vergelijking met Genk

Toptalent uit generatie Tielemans spreekt na dertien jaar Anderlecht en maakt pittige vergelijking met Genk

11:20
BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

10:42
44
Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

10:00
3
'KAA Gent mikt op de nieuwe Moses Simon en wil Franse en Duitse topclubs aftroeven'

'KAA Gent mikt op de nieuwe Moses Simon en wil Franse en Duitse topclubs aftroeven'

09:30
België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

09:00
KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang

KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang

08:40
2
Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS

Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS

08:00
5
Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

08:20
2
Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

07:40
Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach

Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach

07:20
"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

07:00
Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans

Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 9
Seraing Seraing 2-3 Lommel SK Lommel SK
Francs Borains Francs Borains 3-3 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-4 KAA Gent KAA Gent
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 2-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 SK Beveren SK Beveren
Luik FC Luik FC 5-0 Jong Genk Jong Genk

Nieuwste reacties

Kevin DB Kevin DB over Kevin De Bruyne is héél duidelijk: "Zoals Romelu? Absoluut niet!" Dirk1897 Dirk1897 over BREAKING: 'Het snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL' Vital Verheyen Vital Verheyen over Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik Dirk1897 Dirk1897 over "Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL JaKu JaKu over Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Rik De Mil de nieuwe coach van Union? Bij Charleroi spreken ze alvast klare taal De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Beerschot gaat onderuit tegen Zulte Waregem: "Door naïviteit langs onze kant al 0-3 na een halfuur" Joe Joe over Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Ex-spits van Cercle bewijst ongelijk Nederlandse analisten: "Ik heb het er nooit in gezien" Joske89 Joske89 over Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved