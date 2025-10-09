Beerschot gaat onderuit tegen Zulte Waregem: "Door naïviteit langs onze kant al 0-3 na een halfuur"

Beerschot verloor donderdag met 2-4 van Zulte Waregem in een oefenwedstrijd, ondanks drie strafschoppen. Coach Mo Messoudi zag echter voldoende positieve punten en was tevreden over het ritme en de inzet van zijn spelers.

Beerschot speelde op donderdag een oefenwedstrijd tegen Zulte Waregem. Na vier keer een halfuur spelen verloren de Kielse Ratten met 2-4 van Essevee.

Na zo'n 35 minuten spelen stond het al 0-3. Beerschot kreeg uiteindelijk drie strafschoppen, maar alleen Jordanov kon de zijne afwerken. Van Eenoo en Haraguchi misten.

Goede test richting topper tegen SK Beveren

Beerschot-coach Mo Messoudi was na afloop redelijk tevreden. "We waren vanmiddag eigenlijk de evenknie van Zulte, maar door wat naïviteit langs onze kant stonden we na een halfuur al 0-3 achter", zei hij bij Gazet van Antwerpen.

"We missen ook nog twee strafschoppen, anders had het misschien nog gelijk kunnen worden. Uiteindelijk is het resultaat niet zo belangrijk", gaat hij verder. "Het ging er vooral om dat de spelers wat ritme konden houden en ook het feit dat jongens als Uzun, Sanusi en Doucouré weer wat minuten konden maken."

Maar het was sowieso wel een goede test, want na de interlandperiode komt leider SK Beveren al op bezoek. "Het vertrouwen is aanwezig bij de spelers en de groep hangt goed aan mekaar. De jongens kijken uit naar de komst van de leider in een goedgevuld stadion en we zullen hen zeker en vast een warm welkom geven", besluit Messoudi.