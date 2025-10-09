Clublegende van Bayern München bewondert Vincent Kompany: "Dat was vroeger niet het geval"

Een echte levende legende van Bayern München, Philipp Lahm, sprak lovende woorden over Vincent Kompany tijdens de Hall of Fame-uitreiking in het Duits Voetbalmuseum in Dortmund.

Volgens hem heeft hij iets nieuws gebracht bij de club. "Hij heeft rust gebracht binnen Bayern. Dat was vroeger niet het geval. Er zijn veel trainerswissels geweest, en bij een club als Bayern is het moeilijk om stabiliteit te creëren."

"Hij is daarin geslaagd. Maar we moeten nog afwachten hoe ver dit team kan gaan, vooral wanneer het de knock-outfase van de Champions League bereikt", vervolgde hij tegenover Bild.

Bayern enige favoriet in de Bundesliga?

Hij noemde ook zijn favoriet voor de landstitel in de Bundesliga, en dat was uiteraard geen verrassing. "De tijd dat de titelstrijd tussen twee ploegen ging, is voorbij, laten we eerlijk zijn. Ik zie Bayern nog altijd voorop. Twee jaar geleden hield Leverkusen goed stand, maar verder blijft Bayern de grote favoriet."

Er is volgens hem duidelijk maar één echte titelkandidaat. "Je ziet het vandaag nog steeds — ze hebben meer kwaliteit dan Dortmund, Leipzig, Leverkusen of Frankfurt."

Philipp Lahm is een voormalig speler van Bayern München en een echte clublegende. Opgeleid in Beieren speelde hij tussen 2002 en 2017 voor de Duitse grootmacht (515 wedstrijden) voordat hij zijn carrière beëindigde. De enige andere club waarvoor hij uitkwam was VfB Stuttgart, waar hij tussen 2003 en 2005 op uitleenbasis speelde.