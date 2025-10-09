Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

Kevin De Bruyne zit er altijd wat verveeld bij op een persconferentie. Het is absoluut niet zijn leukste bezigheid. Daarom is hij er ook niet boos om dat hij die kapiteinsband niet meer constant hoeft te dragen, want een aanvoerder heeft nu eenmaal meer mediaverplichtingen.

De Bruyne heeft er wel geen problemen mee als het puur over voetbal gaat. Als hem gevraagd wordt naar de duidelijke klik die hij had met Charles De Ketelaere bijvoorbeeld. "Ik probeer de speler waaraan ik gekoppeld word zo goed mogelijk te begrijpen", begon hij zijn uitleg.

"Ik ben meestal wel de aangever en ik wil iedereen in situaties brengen waarin ze het gevaarlijkst zijn. Charles is ook zo'n speler die minder aan zichzelf denkt en meer aan de ploeg. Dat helpt wel om op dezelfde golflengte te zitten."

We krijgen het Koning Boudewijnstadion niet meer vol zoals vroeger

In Gent was het stadion intussen drie weken geleden al uitverkocht, net zoals Genk en Anderlecht eerder. Het Koning Boudewijnstadion lijkt zo afgedaan te hebben. Al denkt De Bruyne dat het stadion niet afgeschreven mag worden.

"Ja, er was sfeer in Genk en Anderlecht, maar dat hebben we ook gehad in het nationale stadion. Op voorwaarde dat het bolvol zat, anders is het moeilijk met die atletiekpiste er rond enzo. Als het halfvol zit, is het moeilijk om daar een sfeer te creëren. En ja, we krijgen het momenteel moeilijker vol dan vroeger."





Kapitein zijn? Niet het einde van de wereld

Dat was dan weer één van die vragen waar KDB zijn schouders voor ophaalt. Net zoals de vraag of hij het belangrijk vindt om die kapiteinsband weer te mogen dragen nu Youri Tielemans geblesseerd is. "Het is leuk om je land te vertegenwoordigen, maar ik ga daar ook geen spel van maken als ik geen kapitein ben."

"Kijk, ik was bij Manchester City ook acht-negen jaar tweede kapitein. Ik ken mijn verantwoordelijkheden. Ik heb achter de schermen ook heel veel gedaan voor de club. Mijn rol verandert daardoor niet. Het is niet het einde van de wereld als het iemand anders is hé."

