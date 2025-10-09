Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

Rudi Garcia was donderdag naast Kevin De Bruyne aanwezig op de persconferentie in Gent. Hij meer nieuws gegeven over de blessures van Amadou Onana en Charles De Ketelaere.

Amadou Onana raakte recent geblesseerd aan de hamstring, maar maakte zijn terugkeer op het veld op 5 oktober. Hij werd in de slotfase van de wedstrijd tegen Burnley ingebracht.

Sindsdien heeft hij getraind met de Rode Duivels. De middenvelder heeft echter enigszins aparte oefeningen gedaan met een kinesist. Rudi Garcia stelt gerust over zijn toestand. "Met Amadou Onana gaat het goed. Hij heeft weinig matchritme, maar hij zit bij de groep."

Kan CDK spelen tegen Noord-Macedonië?

Charles De Ketelaere, die last heeft van spiervermoeidheid, heeft ook getraind. Hij was echter afwezig met zijn team afgelopen weekend tegen Como.

We weten nog niet of hij klaar zal zijn om tegen Noord-Macedonië te spelen: "Met Charles De Ketelaere is het anders. Het gaat goed met hem en hij heeft getraind. Maar we moeten morgen beslissen of hij in actie kan komen. We willen 100% zeker zijn dat hij kan spelen."





Hoewel de komende twee interlands bijzonder belangrijk zijn, wil Garcia uiteraard geen risico's nemen. Op het wedstrijdblad zullen we zien of CDK uiteindelijk fit genoeg werd bevonden. Om 20u45 wordt de aftrap gegeven tegen Noord-Macedonië in de Planet Group Arena.