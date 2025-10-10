Rode Duivel wil zich tonen op het WK: "Potentieel om een wereldster te zijn, zoals Mbappé, Yamal of De Bruyne"

Malick Fofana bleef deze zomer bij Olympique Lyon ondanks de onrust rond de club. Zijn sportieve ambitie overtuigde hem, en nu wil hij zich bij Roc Nation bewijzen als toekomstige wereldster.

Malick Fofana is deze zomer bij Olympique Lyon gebleven, ondanks het feit dat het best onrustig was rondom de club. Het sportieve plan overtuigde hem, want er waren gegadigden.

Momenteel doet de winger het goed bij zijn club, al kreeg hij onlangs kritiek van zijn eigen trainer. Daar zijn ze bij Roc Nation Sports, het agentschap waar hij mee samenwerkt, uiteraard ook tevreden mee.

Dit moet het seizoen van de bevestiging worden voor Fofana

"Luister, hij heeft het potentieel om een wereldster te zijn, zoals Mbappé, Yamal of De Bruyne, maar dan moet je ook naast het veld een persoonlijkheid worden", zegt zijn makelaar Frederico Pena. "Daar willen wij samen aan werken."

Meteen een groot werkpunt, maar het belangrijkste blijft toch wat Fofana op het veld toont. Daar hangt uiteindelijk ook alles van af. Maar Pena maakt zich geen zorgen.





"Dit is het seizoen waarin Malick zich aan de wereld wil tonen, zeker op het WK. Als dat lukt, kan hij van Lyon naar een toptienclub gaan. We geloven bij Roc Nation sterk in hem. Liverpool, Bayern, Man City,... Dat zijn de clubs waar hij thuishoort", besluit de makelaar.