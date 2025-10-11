AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

Alexis Saelemaekers zal niet beschikbaar zijn tegen Wales. De Belgische voetbalbond heeft dit aangekondigd op hun verschillende sociale media-kanalen.

Maar waar heeft hij dan werkelijk last van? Volgens de bekende Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio zou het, als de eerste informatie bevestigt wordt, gaan om een spierscheur.

Zijn deelname aan de komende twee wedstrijden van AC Milan lijkt daardoor onzeker. Hij zou de wedstrijd tegen Fiorentina op zondag 19 oktober kunnen missen, en mogelijk ook die tegen Pisa op vrijdag 24 oktober.

Slecht nieuws voor AC Milan

AC Milan wacht de resultaten van de medische onderzoeken af om de ernst van de blessure van de Rode Duivel te bevestigen. Zijn afwezigheid zou uiteraard een tegenvaller zijn voor de Italiaanse club, want de winger was sinds het begin van het seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde.

Sinds de start van het seizoen 2025-2026 stond Alexis Saelemaekers telkens in de basis. Dankzij zijn sterke prestaties wist hij zijn plek te behouden.





Zo scoorde hij nog op 28 september in de overwinning van AC Milan tegen het Napoli van Kevin De Bruyne. Na amper drie minuten bracht de Belg zijn ploeg op voorsprong. Hopelijk houdt deze blessure zijn uitstekende vorm niet tegen.