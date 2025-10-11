KRC Genk komt met vlammend statement over Rik De Mil en Thorsten Fink

KRC Genk komt met vlammend statement over Rik De Mil en Thorsten Fink
Foto: © photonews
Rik De Mil is een gegeerde coach, zoveel is duidelijk. Afgelopen zomer was er de interesse van Antwerp en deze week werd duidelijk dat Union in hem de gedroomde opvolger van Sébastien Pocognoli zag.

KAA Gent zou hem deze week ook op de radar hebben staan, en ook Genk werd eerder deze week genoemd als een mogelijke nieuwe club voor Rik De Mil.

KRC Genk reageert als door een wesp gestoken

Bij de Limburgers zou hij de opvolger van Thorsten Fink moeten worden. Maar daar is helemaal niets van aan, laat Genk nu ook zelf weten in een vlammend statement.

"Naar aanleiding van het artikel “Waarom topclubs zo zot zijn van Rik De Mil” (Het Nieuwsblad, 10 oktober 2025 – overgenomen door Het Belang van Limburg) wenst KRC Genk te benadrukken dat de vermelding als zou KRC Genk geïnformeerd hebben naar Rik De Mil onjuist is."

KRC Genk heeft geen interesse in Rik De Mil

"KRC Genk wenst te reageren dat de club op geen enkele manier contact heeft gehad met Rik De Mil of zijn entourage. Er is geen sprake van een zoektocht naar een nieuwe coach", klinkt het in een officieel persbericht dat werd gedeeld door VRT.

KRC Genk staat met 14 op 30 momenteel zevende in de competitie. Het wilde de interlandbreak gebruiken om extra werk te verrichten en te spreken met kern en staff. 

KRC Genk
Rik De Mil

