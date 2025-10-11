Shoffner na zwakke start van Lierse: "Dat was te verwachten"

Lierse kent een moeilijk seizoen in de Challenger Pro League. Coach Jamath Shoffner, die eerder dit seizoen nog op interesse van Dender kon rekenen, blikt terug op de eerste maanden van de campagne.

Met slechts twee zeges in zijn eerste negen wedstrijden bengelt Lierse half oktober in de buik van het klassement. Niet meteen waar ze op gehoopt hadden. Coach Jamath Shoffner analyseert in een interview die eerste maanden.

"We hebben al heel wat ups en downs gekend. Dat is ergens te verwachten als je zo'n jonge ploeg hebt. Maar hopelijk kunnen we snel wat meer continuïteit in onze prestaties vinden", aldus de Amerikaan op het Youtube-kanaal van de tweedeklasser.

Vooral offensief knelt het schoentje. Enkel hekkensluiter Olympic Charleroi scoorde minder: "Nochtans spelen we vaak wel goed van achteruit, maar we moeten dat ook omzetten in resultaten. En dat is voorlopig nog niet altijd gelukt."

Meer punten verdiend?

Staat Lierse op zijn plaats na negen wedstrijden? Volgens Shoffner hadden alvast wat meer punten kunnen hebben: "In de tweede helft tegen Beerschot waren we goed en verdienden we een punt. Ook tegen Patro hadden we minstens een punt moeten pakken."

Maar dat gebeurde niet en dus moet Lierse stilletjes aan achterom kijken. Met slechts drie punten meer dan Seraing, de voorlaatste niet-beloftenploeg in de stand, beloven het spannende maanden te worden in de strijd om het behoud.