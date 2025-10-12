Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

Voormalig voorzitter Joseph Allijns volgt KV Kortrijk nog steeds op de voet. Vijf jaar na zijn vertrek als clubleider spreekt hij zich uit over de huidige werking, de sportieve ambities en de betrokkenheid van de achterban. Zijn waardering voor de club blijft onverminderd groot.

Volgens Allijns heeft de degradatie naar de Challenger Pro League geen afbreuk gedaan aan het fundament van de club. “Er is een stevige basis gelegd. Zoals ik enkele maanden geleden al zei: deze club is geen dood vogeltje”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Vernieuwing bij KV Kortrijk

De huidige werking wordt volgens hem gekenmerkt door vernieuwing en structuur. “Ze wordt goed geleid door jonge, dynamische mensen en er staat een duidelijke structuur”, aldus Allijns. Hij verwijst ook naar de sportieve ingrepen. “Sportief moest er iets veranderen, en dat hebben ze met de komst van Nils en Jelle gedaan.”

Wat hem bijzonder opvalt, is de blijvende steun van het publiek. “Wat ik bovendien echt ongelofelijk vind, is hoe de supporters zich achter de club blijven scharen”, zegt hij. Over de opkomst in het stadion is hij expliciet. “Ondanks de moeilijke jaren en zelfs de degradatie blijft het stadion gevuld. Chapeau! Dat heb ik zelden gezien in mijn 19 jaar voorzitterschap.”

Droom voor de hele stad

Allijns onderhoudt nog steeds contacten binnen de club. “Als ik op de club ben, word ik nog steeds aangesproken als voorzitter en dat voelt fijn”, verklaart hij. Over hoofdcoach Michiel Jonckheere is Allijns positief. “Ik kende hem niet goed, maar ik ben aangenaam verrast”, zegt hij. “Hij heeft charisma en dat straalt hij ook uit naar zijn spelersgroep. Hij doet het uitstekend.”

Wat de toekomst betreft, blijft Allijns realistisch, de de Jupiler Pro League is wat telt. “Dat moet het doel zijn, maar alles stap voor stap”, stelt hij over een terugkeer naar eerste klasse. Hij ziet perspectief. “De titel, dat is het mooiste wat je een supporter kunt geven. Mocht dat lukken, dan zou dat een droom zijn voor de hele stad.”