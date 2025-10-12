"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

Bondscoach Rudi Garcia heeft in aanloop naar de interland tegen Wales toelichting gegeven bij zijn verwachtingen en keuzes. Hij erkent de kwaliteiten van de tegenstander, maar benadrukt dat België vol inzet op een overwinning.

Garcia verwacht een ander type wedstrijd dan tegen Noord-Macedonië. “Het wordt een andere match”, stelt hij bij Het Laatste Nieuws. “Wales speelt offensiever. Ze zijn een hecht geheel, met Britse 'fighting spirit'. En ze willen voetballen, met intensiteit.”

De bondscoach wijst op het belang van efficiëntie in de aanval. “We moeten tonen dat we kunnen scoren, want ook tegen Noord-Macedonië kregen we kansen.”Hij verwacht een positieve sfeer in het stadion. “De ambiance morgen gaat top zijn. We moeten plezier hebben en ons spel spelen.”

Spitsenkeuze afhankelijk van vorm

Over de invulling van de aanvalslinie blijft Garcia voorlopig vaag. Hij bevestigt dat er met een centrale spits wordt gespeeld. “We spelen met een echte negen morgen.” De uiteindelijke keuze hangt af van de fysieke en mentale vorm van de spelers. “Ik heb vertrouwen in al mijn spitsen.”

De bondscoach stelt dat België over voldoende kwaliteiten beschikt om de wedstrijd te winnen: “We hebben alles om de match te winnen.” Tegelijk houdt hij rekening met een scenario waarin winst uitblijft: “En als we niet kunnen winnen? Dan moeten we minstens een punt pakken.”





Gelijkspel is voldoende

Garcia beschouwt een gelijkspel als een nuttig resultaat in het kader van groepswinst. “Dat blijft een positief en nuttig resultaat om eerste te worden in de groep.” Toch is het niet zijn uitgangspunt. “Ik ga niet spelen voor een gelijkspel, dat zit niet in ons DNA. We moeten enthousiast spelen en met ons hart, maar ook met ons hoofd.”