"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bondscoach Rudi Garcia heeft in aanloop naar de interland tegen Wales toelichting gegeven bij zijn verwachtingen en keuzes. Hij erkent de kwaliteiten van de tegenstander, maar benadrukt dat België vol inzet op een overwinning.

Garcia verwacht een ander type wedstrijd dan tegen Noord-Macedonië. “Het wordt een andere match”, stelt hij bij Het Laatste Nieuws. “Wales speelt offensiever. Ze zijn een hecht geheel, met Britse 'fighting spirit'. En ze willen voetballen, met intensiteit.”

De bondscoach wijst op het belang van efficiëntie in de aanval. “We moeten tonen dat we kunnen scoren, want ook tegen Noord-Macedonië kregen we kansen.”Hij verwacht een positieve sfeer in het stadion. “De ambiance morgen gaat top zijn. We moeten plezier hebben en ons spel spelen.”

Spitsenkeuze afhankelijk van vorm

Over de invulling van de aanvalslinie blijft Garcia voorlopig vaag. Hij bevestigt dat er met een centrale spits wordt gespeeld. “We spelen met een echte negen morgen.” De uiteindelijke keuze hangt af van de fysieke en mentale vorm van de spelers. “Ik heb vertrouwen in al mijn spitsen.”

De bondscoach stelt dat België over voldoende kwaliteiten beschikt om de wedstrijd te winnen: “We hebben alles om de match te winnen.” Tegelijk houdt hij rekening met een scenario waarin winst uitblijft: “En als we niet kunnen winnen? Dan moeten we minstens een punt pakken.”

Gelijkspel is voldoende

Garcia beschouwt een gelijkspel als een nuttig resultaat in het kader van groepswinst. “Dat blijft een positief en nuttig resultaat om eerste te worden in de groep.” Toch is het niet zijn uitgangspunt. “Ik ga niet spelen voor een gelijkspel, dat zit niet in ons DNA. We moeten enthousiast spelen en met ons hart, maar ook met ons hoofd.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Wales - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (13/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Wales
Rudi Garcia

Meer nieuws

Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

14:30
1
Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

16:30
Van de Rode Duivels naar de beloften: "In zekere zin een stap achteruit, maar..."

Van de Rode Duivels naar de beloften: "In zekere zin een stap achteruit, maar..."

16:00
Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

17:30
Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

15:00
Bayat spreekt met Union over vertrek van Rik De Mil

Bayat spreekt met Union over vertrek van Rik De Mil

18:30
Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

10:00
Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers?

Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers?

18:00
Vader van Remco Evenepoel vergelijkt zoon met Kompany: "Voor Remco is dat hetzelfde verhaal"

Vader van Remco Evenepoel vergelijkt zoon met Kompany: "Voor Remco is dat hetzelfde verhaal"

17:00
Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

14:00
Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

15:00
1
Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

13:00
1
Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

14:15
📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

13:30
Met Jashari als duidelijk voorbeeld: "JPL moet me naar de volgende stap in mijn carrière brengen"

Met Jashari als duidelijk voorbeeld: "JPL moet me naar de volgende stap in mijn carrière brengen"

13:15
Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye

Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye

12:30
2
Hoe het komt dat Kosovo op dit moment de onofficiële wereldkampioen is

Hoe het komt dat Kosovo op dit moment de onofficiële wereldkampioen is

10:30
Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent De derde helft

Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent

12:15
2
Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"

Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"

12:00
Imke Courtois spreekt over grensoverschrijdend gedrag

Imke Courtois spreekt over grensoverschrijdend gedrag

11:30
Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar hebben ook heel goed nieuws voor de fans

Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar hebben ook heel goed nieuws voor de fans

11:15
5
Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

11:00
3
Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand

Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand

09:30
2
📷 OFFICIEEL Ontslagen trainer uit de Jupiler Pro League heeft nieuwe uitdaging gevonden

📷 OFFICIEEL Ontslagen trainer uit de Jupiler Pro League heeft nieuwe uitdaging gevonden

10:15
WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

08:40
Belgische U19 krijgt stevige tik van Engeland: toptalent scoort hattrick

Belgische U19 krijgt stevige tik van Engeland: toptalent scoort hattrick

22:30
Leandro Trossard kan op steun rekenen van voormalige Rode Duivel

Leandro Trossard kan op steun rekenen van voormalige Rode Duivel

06:30
Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

09:15
'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

09:00
5
Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

08:30
Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers

Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers

23:00
2
🎥 Eden Hazard doet monden openvallen op Stamford Bridge: Engelse pers is lyrisch

🎥 Eden Hazard doet monden openvallen op Stamford Bridge: Engelse pers is lyrisch

07:00
Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

21:40
"Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen"

"Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen"

11/10
4
Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

21:00
AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 8
San Marino San Marino 0-4 Cyprus Cyprus
Schotland Schotland 1-0 Wit-Rusland Wit-Rusland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 0-0 Tsjechië Tsjechië
Nederland Nederland 3-0 Finland Finland
Denemarken Denemarken 20:45 Griekenland Griekenland
Kroatië Kroatië 20:45 Gibraltar Gibraltar
Roemenië Roemenië 20:45 Oostenrijk Oostenrijk
Litouwen Litouwen 20:45 Polen Polen
Noord-Ierland Noord-Ierland 13/10 Duitsland Duitsland
IJsland IJsland 13/10 Frankrijk Frankrijk
Zweden Zweden 13/10 Kosovo Kosovo
Slovenië Slovenië 13/10 Zwitserland Zwitserland
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 13/10 Kazachstan Kazachstan
Slovakije Slovakije 13/10 Luxemburg Luxemburg
Oekraïne Oekraïne 13/10 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Wales Wales 13/10 België België
Estland Estland 14/10 Moldavië Moldavië
Ierland Ierland 14/10 Armenië Armenië
Andorra Andorra 14/10 Servië Servië
Letland Letland 14/10 Engeland Engeland
Spanje Spanje 14/10 Bulgarije Bulgarije
Portugal Portugal 14/10 Hongarije Hongarije
Turkije Turkije 14/10 Georgië Georgië
Italië Italië 14/10 Israël Israël

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig" stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent Vital Verheyen Vital Verheyen over Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar heeft ook heel goed nieuws voor de fans Jérome Bele Bele Nfong Jérome Bele Bele Nfong over Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld" Borak Borak over Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs Hurlu Dedju Hurlu Dedju over België - Noord-Macedonië: 0-0 rinus michels rinus michels over Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel" rafke pafke rafke pafke over 'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren' Swakken Swakken over OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved