WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

Acht kwalificatiewedstrijden in de WK-kwalificaties voor het WK 2026 werden op zaterdagavond gespeeld. En dus is het ook meteen tijd voor een belangrijk overzicht met oog op de ploegen die het kunnen gaan halen.

Groep E: Spanje blijft autoritair leiden

Spanje staat eerste met drie overwinningen, elf gescoorde doelpunten en geen tegendoelpunten. La Roja maakte zaterdagavond indruk tegen Georgië, al leverde dat geen doelpuntenfestijn op: 2-0. Ook Turkije blijft het goed doen en won nu met 1-6 in Bulgarije.

Groep F: Portugal komt goed weg na gemiste strafschop Ronaldo

Koploper Portugal moest wachten tot in de blessuretijd om om van Ierland te winnen dankzij Ruben Neves, na een gemiste penalty van Cristiano Ronaldo vijftien minuten eerder.

Hongarije won tegen Armenië (2-0) en komt zo op de tweede plaats terecht met 4 op 9, op vijf punten van de leider is dat.

Groep I: Italië wint, maar zit diep in de problemen

Dankzij een 5-0 overwinning tegen Israël heeft Noorwegen nu meer dan 95% kans om zich te kwalificeren voor het WK in Canada, de VS en Mexico. Met onder meer een hattrick van Erling Haaland, die in het begin van de wedstrijd twee penalty's miste, en een eigen doelpunt van Union-speler Anan Khalaili.

In het begin van de kwalificaties verloren de Italianen van de Noren en zo zitten zij nog steeds dik in de problemen. Zaterdag won Italië met 1-3 in Estland, maar het staat nog steeds zes punten achter op Noorwegen en heeft ook een veel slechter doelsaldo. De Squadra Azzurra zal waarschijnlijk via de play-offs naar het WK moeten raken.

Groep K: Engeland speelde niet

Andorra heeft een punt behaald op het veld van Letland (2-2). In dezelfde groep won Albanië in Servië (0-1) en verstevigde hun tweede plek, achter Engeland. Die speelden niet, maar lijken nu al zeker van het WK.