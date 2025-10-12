WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt
Foto: © photonews

Acht kwalificatiewedstrijden in de WK-kwalificaties voor het WK 2026 werden op zaterdagavond gespeeld. En dus is het ook meteen tijd voor een belangrijk overzicht met oog op de ploegen die het kunnen gaan halen.

Groep E: Spanje blijft autoritair leiden

Spanje staat eerste met drie overwinningen, elf gescoorde doelpunten en geen tegendoelpunten. La Roja maakte zaterdagavond indruk tegen Georgië, al leverde dat geen doelpuntenfestijn op: 2-0. Ook Turkije blijft het goed doen en won nu met 1-6 in Bulgarije.

Groep F: Portugal komt goed weg na gemiste strafschop Ronaldo

Koploper Portugal moest wachten tot in de blessuretijd om om van Ierland te winnen dankzij Ruben Neves, na een gemiste penalty van Cristiano Ronaldo vijftien minuten eerder.

Hongarije won tegen Armenië (2-0) en komt zo op de tweede plaats terecht met 4 op 9, op vijf punten van de leider is dat.

Groep I: Italië wint, maar zit diep in de problemen

Dankzij een 5-0 overwinning tegen Israël heeft Noorwegen nu meer dan 95% kans om zich te kwalificeren voor het WK in Canada, de VS en Mexico. Met onder meer een hattrick van Erling Haaland, die in het begin van de wedstrijd twee penalty's miste, en een eigen doelpunt van Union-speler Anan Khalaili.

In het begin van de kwalificaties verloren de Italianen van de Noren en zo zitten zij nog steeds dik in de problemen. Zaterdag won Italië met 1-3 in Estland, maar het staat nog steeds zes punten achter op Noorwegen en heeft ook een veel slechter doelsaldo. De Squadra Azzurra zal waarschijnlijk via de play-offs naar het WK moeten raken.

Groep K: Engeland speelde niet

Andorra heeft een punt behaald op het veld van Letland (2-2). In dezelfde groep won Albanië in Servië (0-1) en verstevigde hun tweede plek, achter Engeland. Die speelden niet, maar lijken nu al zeker van het WK.

11/10/2025 15:00Letland - Andorra2-2
11/10/2025 18:00Noorwegen - Israël5-0
11/10/2025 18:00Hongarije - Armenië2-0
11/10/2025 20:45Servië - Albanië0-1
11/10/2025 20:45Bulgarije - Turkije1-6
11/10/2025 20:45Estland - Italië1-3
11/10/2025 20:45Portugal - Ierland1-0
11/10/2025 20:45Spanje - Georgië2-0

 Groep A G P W G V G =
1. Duitsland Duitsland 3 6 2 0 1 7-3 4
2. Noord-Ierland Noord-Ierland 3 6 2 0 1 6-4 2
3. Slovakije Slovakije 3 6 2 0 1 3-2 1
4. Luxemburg Luxemburg 3 0 0 0 3 1-8 -7
Bekijk wedstrijden
 Groep B G P W G V G =
1. Zwitserland Zwitserland 3 9 3 0 0 9-0 9
2. Kosovo Kosovo 3 4 1 1 1 2-4 -2
3. Slovenië Slovenië 3 2 0 2 1 2-5 -3
4. Zweden Zweden 3 1 0 1 2 2-6 -4
Bekijk wedstrijden
 Groep C G P W G V G =
1. Denemarken Denemarken 3 7 2 1 0 9-0 9
2. Schotland Schotland 3 7 2 1 0 5-1 4
3. Griekenland Griekenland 3 3 1 0 2 6-7 -1
4. Wit-Rusland Wit-Rusland 3 0 0 0 3 1-13 -12
Bekijk wedstrijden
 Groep D G P W G V G =
1. Frankrijk Frankrijk 3 9 3 0 0 7-1 6
2. Oekraïne Oekraïne 3 4 1 1 1 6-6 0
3. IJsland IJsland 3 3 1 0 2 9-7 2
4. Azerbeidzjan Azerbeidzjan 3 1 0 1 2 1-9 -8
Bekijk wedstrijden
 Groep E G P W G V G =
1. Spanje Spanje 3 9 3 0 0 11-0 11
2. Turkije Turkije 3 6 2 0 1 9-9 0
3. Georgië Georgië 3 3 1 0 2 5-5 0
4. Bulgarije Bulgarije 3 0 0 0 3 1-12 -11
Bekijk wedstrijden
 Groep F G P W G V G =
1. Portugal Portugal 3 9 3 0 0 9-2 7
2. Hongarije Hongarije 3 4 1 1 1 6-5 1
3. Armenië Armenië 3 3 1 0 2 2-8 -6
4. Ierland Ierland 3 1 0 1 2 3-5 -2
Bekijk wedstrijden
 Groep G G P W G V G =
1. Nederland Nederland 5 13 4 1 0 18-3 15
2. Polen Polen 5 10 3 1 1 8-4 4
3. Finland Finland 6 10 3 1 2 8-9 -1
4. Litouwen Litouwen 6 3 0 3 3 6-9 -3
5. Malta Malta 6 2 0 2 4 1-16 -15
Bekijk wedstrijden
 Groep H G P W G V G =
1. Oostenrijk Oostenrijk 5 15 5 0 0 19-2 17
2. Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 6 13 4 1 1 13-5 8
3. Roemenië Roemenië 5 7 2 1 2 10-6 4
4. Cyprus Cyprus 6 5 1 2 3 7-9 -2
5. San Marino San Marino 6 0 0 0 6 1-28 -27
Bekijk wedstrijden
 Groep I G P W G V G =
1. Noorwegen Noorwegen 6 18 6 0 0 29-3 26
2. Italië Italië 5 12 4 0 1 15-8 7
3. Israël Israël 6 9 3 0 3 15-16 -1
4. Estland Estland 6 3 1 0 5 6-16 -10
5. Moldavië Moldavië 5 0 0 0 5 3-25 -22
Bekijk wedstrijden
 Groep J G P W G V G =
1. Noord-Macedonië Noord-Macedonië 6 12 3 3 0 11-2 9
2. België België 5 11 3 2 0 17-4 13
3. Wales Wales 5 10 3 1 1 11-6 5
4. Kazachstan Kazachstan 6 6 2 0 4 7-11 -4
5. Liechtenstein Liechtenstein 6 0 0 0 6 0-23 -23
Bekijk wedstrijden
 Groep K G P W G V G =
1. Engeland Engeland 5 15 5 0 0 13-0 13
2. Albanië Albanië 6 11 3 2 1 6-3 3
3. Servië Servië 5 7 2 1 2 4-6 -2
4. Letland Letland 6 5 1 2 3 4-8 -4
5. Andorra Andorra 6 1 0 1 5 2-12 -10
Bekijk wedstrijden
 Groep L G P W G V G =
1. Kroatië Kroatië 5 13 4 1 0 17-1 16
2. Tsjechië Tsjechië 6 13 4 1 1 11-6 5
3. Faroër Eilanden Faroër Eilanden 6 9 3 0 3 8-5 3
4. Montenegro Montenegro 6 6 2 0 4 4-13 -9
5. Gibraltar Gibraltar 5 0 0 0 5 2-17 -15
Bekijk wedstrijden
WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 8
San Marino San Marino 15:00 Cyprus Cyprus
Schotland Schotland 18:00 Wit-Rusland Wit-Rusland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 18:00 Tsjechië Tsjechië
Nederland Nederland 18:00 Finland Finland
Denemarken Denemarken 20:45 Griekenland Griekenland
Kroatië Kroatië 20:45 Gibraltar Gibraltar
Roemenië Roemenië 20:45 Oostenrijk Oostenrijk
Litouwen Litouwen 20:45 Polen Polen
Noord-Ierland Noord-Ierland 13/10 Duitsland Duitsland
IJsland IJsland 13/10 Frankrijk Frankrijk
Zweden Zweden 13/10 Kosovo Kosovo
Slovenië Slovenië 13/10 Zwitserland Zwitserland
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 13/10 Kazachstan Kazachstan
Slovakije Slovakije 13/10 Luxemburg Luxemburg
Oekraïne Oekraïne 13/10 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Wales Wales 13/10 België België
Estland Estland 14/10 Moldavië Moldavië
Ierland Ierland 14/10 Armenië Armenië
Andorra Andorra 14/10 Servië Servië
Letland Letland 14/10 Engeland Engeland
Spanje Spanje 14/10 Bulgarije Bulgarije
Portugal Portugal 14/10 Hongarije Hongarije
Turkije Turkije 14/10 Georgië Georgië
Italië Italië 14/10 Israël Israël

