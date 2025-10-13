Mogi Bayat in opspraak in Engeland: 'Ontslagen omdat coach de juiste spelers niet koos'

Mogi Bayat in opspraak in Engeland: 'Ontslagen omdat coach de juiste spelers niet koos'
Mogi Bayat is allesbehalve een onbesproken figuur in de voetbalwereld. In België werken sommige clubs niet langer met de zaakwaarnemer samen. Ook in Engeland komt hij in opspraak.

Mogi Bayat wordt vaak in één adem genoemd met Watford FC. Ook in het verleden versluisde hij spelers uit de Belgische competitie naar The Hornets.

Watford FC heeft inmiddels afscheid genomen van Paulo Pezzolano. En dat is vreemd. De Engelse tweedeklasser begon héél slecht aan het seizoen, maar leek zich de voorbije weken te herpakken.

Heeft Mogi Bayat iets te maken met het ontslag van Paulo Pezzolano?

Heeft Bayat hier iets mee te maken? Volgens de entourage van de coach werd Pezzolano onder druk gezet om spelers uit de portefeuille van Bayat op te stellen. 

"Bepaalde personen binnen de club stelden zich constant vragen over de opstelling", klinkt het bij de entourage van Pezzolano in The Guardian. "Het ging telkens over spelers die een link hebben met Bayat."

Goede resultaten, maar wél ontslag

De coach vreest dan ook dat hij het slachtoffer is geworden van zijn spelerskeuzes. "Ik denk dat het ontslag daar iets mee te maken heeft. Kan het anders? De recente resultaten waren goed."
 

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

