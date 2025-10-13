Ronaldo ontkent woorden van Capello niet: "Ik feeste tot zeven uur, nam het vliegtuig en... ging trainen"

Fabio Capello sprak uit de biecht over de laatste maanden van Ronaldo bij Real Madrid. Ondertussen heeft de Braziliaan zelf ook gereageerd op de woorden van zijn voormalige coach.

Fabio Capello werkte slechts enkele maanden met Ronaldo. Uiteindelijk vroeg de Italiaan om de spits te laten vertrekken en Ruud van Nistelrooij als vervanger naar Madrid te halen.

Wat Capello precies te zeggen had over O Fenomeno? Dat kan je HIER nog eens nalezen. Ronaldo zelf heeft alleszins ook gehoord wat zijn voormalige coach te zeggen had.

Ronaldo reageert en... ontkent niets

"Eerst en vooral wil ik benadrukken dat ik hard heb gewerkt en getraind om te staan tot waar ik gekomen ben", klinkt het bij Ronaldo. "Zonder enige vorm van discipline was het nooit gelukt."

Al ontkent de Braziliaan in Charla Podcast niet dat hij de teugels iets te vaak liet vieren. "In de stad waar je speelt kan je enkel naar houseparty's gaan. Anders ben je eraan voor de moeite. Ik ging het dus iets verder zoeken."

Ik feestte tot zeven uur 's ochtends in Parijs, nam het vliegtuig naar Madrid en stond om tien uur op het trainingsveld

"Ik speelde op zaterdag en nam na de wedstrijd het vliegtuig naar Parijs", lacht Ronaldo de tanden bloot. "Ik ging er feesten, spendeerde er mijn zondag en ging op zondagavond opnieuw feesten."

"Om zeven uur 's ochtends nam ik het vliegtuig in Parijs en om tien uur stond ik op het trainingsveld", besluit de Braziliaan. "Zo heb ik het echt wel héél vaak gedaan." (lacht)