Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

Fabio Capello heeft opnieuw opmerkelijke uitspraken gedaan over Ronaldo, de Braziliaanse spits die hij bij Real Madrid onder zijn hoede had. De Italiaanse coach noemde hem de beste speler die hij ooit trainde — maar tegelijk ook de moeilijkste om te managen.

Over de toestand van Ronaldo bij zijn komst naar Madrid was Capello hard bij het Spaanse AS: “Ronaldo hield van feesten, elke avond weer — hij was wild. Hij woog rond de 94 kilo en weigerde af te slanken. Op een gegeven moment zei ik tegen de voorzitter: we moeten hem laten gaan, er was geen weg vooruit.”

De Italiaan benadrukte dat hij geen andere keuze had: “We hebben het gedaan. Maar laat ik het nog eens zeggen: hij was de beste die ik ooit heb getraind.” Ondanks zijn lof voor Ronaldo, wees Capello op de impact van zijn nachtleven op de ploeg. “Met hem moesten we ingrijpen, want hij was geen leider. Hij was een negatieve leider, want elke avond ging hij met zes of zeven spelers naar de villa… feest, feest, feest.”

Over Ronaldo’s vertrek naar AC Milan zei Capello: “Ik heb Silvio Berlusconi geadviseerd hem niet te halen. Ik vertelde hem dat hij een feestbeest was, alleen bezig met vrouwen. Berlusconi antwoordde: ‘Oké, bedankt Fabio.’ Maar hij luisterde niet.”

Ronaldo was een unieke voetballer, maar ook een feestbeest

Capello kon de talenten van Ronaldo niet ontkennen. “Hij scoorde honderd goals in zijn eerste vier seizoenen bij Madrid. Zijn kwaliteiten waren ongeëvenaard. Het was zijn privéleven dat hem parten speelde.”

Ronaldo’s carrière nam na zijn vertrek een neerwaartse spiraal. “Hij speelde twee seizoenen bij Milan en ging daarna terug naar Brazilië, waar hij nog twee jaar actief was voordat hij stopte", zei Capello. “Blessures en een zwaar leven buiten het veld maakten het moeilijk voor hem om op topniveau te blijven.”

Tot slot verwees Capello naar de onmiskenbare erfenis van Ronaldo: “Hij was de beste speler die ik ooit trainde. Zelfs met zijn fouten, zijn gewicht en zijn nachtleven, kon niemand ontkennen dat hij een unieke voetballer was.”