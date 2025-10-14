Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voorafgaand aan het WK 2026

Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voorafgaand aan het WK 2026

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Met de 2-4 overwinning in Wales zijn de Belgen eindelijk leiders van de groep. De Rode Duivels naderen het WK 2026 en bereiden twee vriendschappelijke wedstrijden voor tegen de Verenigde Staten en Mexico.

België komt steeds dichter bij het WK 2026. Dankzij een 2-4 overwinning in Cardiff tegen Wales nemen de Rode Duivels de leiding in de groep met 14 punten en een wedstrijd minder gespeeld. Achter hen kon Noord-Macedonië niet beter doen dan een 1-1 gelijkspel tegen Kazachstan, een resultaat dat de Belgen goed uitkomt.

Twee wedstrijden in de VS

Volgens Het Laatste Nieuws bereidt de selectie zich voor met twee vriendschappelijke wedstrijden in de Verenigde Staten. In maart nemen de mannen van Rudi Garcia het op tegen de Verenigde Staten in Chicago en vervolgens tegen Mexico in Atlanta. Twee tegenstanders die zullen helpen om de automatismen verder te ontwikkelen voor het Wereldkampioenschap.

In 2014, tijdens het WK in Brazilië, won België met 2-1 van de VS na verlengingen dankzij Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.

Mooie herinneringen aan Mexico en zeker de VS

De laatste wedstrijd tegen Mexico was zeer levendig. Het eindigde in een 3-3 gelijkspel, met een doelpunt van Eden Hazard en twee van Lukaku.

De kwalificatie is niet veraf meer en België gaat vol vertrouwen voorwaarts. We hopen dat veel fans de verplaatsing zullen maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Verenigde Staten

Meer nieuws

Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder'

Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder'

22:39
Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK

Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK

22:08
1
Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem

Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem

20:40
2
Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK

Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK

20:20
Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK

Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK

21:40
2
Charles De Ketelaere windt er geen doekjes om over rol bij Rode Duivels

Charles De Ketelaere windt er geen doekjes om over rol bij Rode Duivels

20:00
Nicky Hayen met handen in het haar: naast Mignolet en Reis ook deze sterkhouder nog lang niet terug

Nicky Hayen met handen in het haar: naast Mignolet en Reis ook deze sterkhouder nog lang niet terug

21:00
'Marc Coucke heeft gekozen: Anderlecht hakt heel snel en wel op deze dag de knopen door'

'Marc Coucke heeft gekozen: Anderlecht hakt heel snel en wel op deze dag de knopen door'

19:40
Felice Mazzu onder de indruk van verschillende Rode Duivels: "Hij is de speler die België nodig had"

Felice Mazzu onder de indruk van verschillende Rode Duivels: "Hij is de speler die België nodig had"

17:41
3
Romelu Lukaku komt met vreselijk nieuws over begrafenis van zijn vader: "Het breekt ons hart"

Romelu Lukaku komt met vreselijk nieuws over begrafenis van zijn vader: "Het breekt ons hart"

17:20
Waarom Westelen? Belgische beloften spelen om duidelijke reden niet in Leuven

Waarom Westelen? Belgische beloften spelen om duidelijke reden niet in Leuven

19:20
2
Moet Michy Batshuayi deze winter op zoek naar een nieuwe club? Frankfurt neemt duidelijk standpunt in

Moet Michy Batshuayi deze winter op zoek naar een nieuwe club? Frankfurt neemt duidelijk standpunt in

17:00
4
De operatie komt er: Club Brugge moet middenvelder nog zeker tot Nieuwjaar missen

De operatie komt er: Club Brugge moet middenvelder nog zeker tot Nieuwjaar missen

19:00
Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute

Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute

18:40
10
Nicolas Raskin doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren" Interview

Nicolas Raskin doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren"

16:30
4
Van Oezbekistan tot Kaapverdië: dit zijn de 22 landen die zich al hebben geplaatst voor het WK 2026

Van Oezbekistan tot Kaapverdië: dit zijn de 22 landen die zich al hebben geplaatst voor het WK 2026

18:20
Aanduidingen speeldag 11: bekijk hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 11: bekijk hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

18:00
📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen

📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen

16:00
2
Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld"

Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld"

15:30
5
Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League

Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League

16:10
14
De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter"

De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter"

14:40
10
Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie

Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie

14:20
5
Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club

Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club

16:15
3
Lommel-aanvaller blikt terug op eerste maanden in ons land en ziet duidelijk verschil met Nederlanders

Lommel-aanvaller blikt terug op eerste maanden in ons land en ziet duidelijk verschil met Nederlanders

15:45
Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

13:30
3
Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"

Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"

13:01
54
Wordt deze Belgische coach de opvolger van David Hubert bij OHL? "Zeg nooit nooit"

Wordt deze Belgische coach de opvolger van David Hubert bij OHL? "Zeg nooit nooit"

15:15
Emotionele Dick Advocaat breekt na zege met Curaçao: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

Emotionele Dick Advocaat breekt na zege met Curaçao: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

15:00
"Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels

"Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels

12:40
6
Peter Vandenbempt schrok enorm tijdens wedstrijd tegen Wales: "Het was onbegrijpelijk dramatisch"

Peter Vandenbempt schrok enorm tijdens wedstrijd tegen Wales: "Het was onbegrijpelijk dramatisch"

12:20
Met enige vertraging: Nieuw gezicht traint voor het eerst mee bij Westerlo

Met enige vertraging: Nieuw gezicht traint voor het eerst mee bij Westerlo

14:10
📷 Pizza en een drankje op de weg terug: Thibaut Courtois neemt enkele Rode Duivels mee op zijn privéjet

📷 Pizza en een drankje op de weg terug: Thibaut Courtois neemt enkele Rode Duivels mee op zijn privéjet

12:00
7
🎥 Hij windt er geen doekjes om: dit zijn de eerste woorden van Sébastien Pocognoli als Monaco-coach

🎥 Hij windt er geen doekjes om: dit zijn de eerste woorden van Sébastien Pocognoli als Monaco-coach

14:00
Garcia geschorst voor zijn woede-uitbarsting: dit is wie overneemt in Kazachstan

Garcia geschorst voor zijn woede-uitbarsting: dit is wie overneemt in Kazachstan

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/10: Teunckens

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/10: Teunckens

11:40
Rode Duivels maken indruk én winnen: dit heeft bondscoach Rudi Garcia te zeggen

Rode Duivels maken indruk én winnen: dit heeft bondscoach Rudi Garcia te zeggen

10:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld" deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Waarom Westelen? Belgische beloften spelen om duidelijke reden niet in Leuven mantoch mantoch over Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League Andreas2962 Andreas2962 over Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute FCB vo altijd FCB vo altijd over Spanning stijgt rond DAZN: Telenet en Proximus laten van zich horen H.J. H.J. over Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK Andreas2962 Andreas2962 over Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem Andreas2962 Andreas2962 over Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK William Wallace William Wallace over 📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen Venom#13 Venom#13 over Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved