Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voorafgaand aan het WK 2026

Met de 2-4 overwinning in Wales zijn de Belgen eindelijk leiders van de groep. De Rode Duivels naderen het WK 2026 en bereiden twee vriendschappelijke wedstrijden voor tegen de Verenigde Staten en Mexico.

België komt steeds dichter bij het WK 2026. Dankzij een 2-4 overwinning in Cardiff tegen Wales nemen de Rode Duivels de leiding in de groep met 14 punten en een wedstrijd minder gespeeld. Achter hen kon Noord-Macedonië niet beter doen dan een 1-1 gelijkspel tegen Kazachstan, een resultaat dat de Belgen goed uitkomt.

Twee wedstrijden in de VS

Volgens Het Laatste Nieuws bereidt de selectie zich voor met twee vriendschappelijke wedstrijden in de Verenigde Staten. In maart nemen de mannen van Rudi Garcia het op tegen de Verenigde Staten in Chicago en vervolgens tegen Mexico in Atlanta. Twee tegenstanders die zullen helpen om de automatismen verder te ontwikkelen voor het Wereldkampioenschap.

In 2014, tijdens het WK in Brazilië, won België met 2-1 van de VS na verlengingen dankzij Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.

Mooie herinneringen aan Mexico en zeker de VS

De laatste wedstrijd tegen Mexico was zeer levendig. Het eindigde in een 3-3 gelijkspel, met een doelpunt van Eden Hazard en twee van Lukaku.

De kwalificatie is niet veraf meer en België gaat vol vertrouwen voorwaarts. We hopen dat veel fans de verplaatsing zullen maken.